El mercadillo ambulante ideal para visitar todos los domingos: más de 10 puestos en uno de los barrios más históricos

Los mercadillos siempre son un plan perfecto para una mañana de domingo.

En Zaragoza se pone en el parking norte el conocido rastro, pero hay otras alternativas en el centro de la ciudad.

En la plaza del Pilar se ponen puestos ecológicos donde encontramos verduras de temporada, quesos, miel y otros, y detrás de la SEO, antigüedades.

El Mercado de Plaza San Bruno es tal vez, menos conocido, pero justo por eso mucho más encantador.

Situado junto a La Seo, este mercadillo callejero es perfecto para pasear entre puestos de antigüedades, artesanía y productos locales.

Es cierto que se le conoce como el mercado de antigüedades, y los puestos principalmente es lo que ofertan, muebles u objetos antiguos.

Ahora cuenta con muchas más cosas, como bisutería, figuras africanas de madera, cuadros, adornos, y unos cuantos puestos de venta de comida, verduras, miel, chorizos, quesos, licores, encurtidos, especias, y un largo etc.

Antigüedades plaza San Bruno, Zaragoza. Zaragoza Go.

Además, cada domingo aparecen puestos diferentes, con libros, ropa y alimentación. Por lo que aunque ya hayas ido una vez, puedes volver, siempre sorprende.

Ciertamente no es tan grande como el rastro, allí se reúnen hasta 300 puestos, aquí hay unas 11 licencias.

La plaza San Bruno no es muy grande, y este número es perfecto para que no haya aglomeraciones y pasear con calma en busca de algún tesoro.

Además su ubicación es perfecta, en uno de los barrios más céntricos y bonitos, como es el casco histórico, justo detrás de la SEO.

Vamos, ideal para combinar una mañana de compras con una visita al casco histórico.

Antigüedades, libros, arte, ropa vintage, alimentación… Un poco de todo para disfrutar de una mañana de domingo.

Los puestos suelen estar listos en torno a las 10.00 de la mañana y se quedan hasta las 14.00. Una hora perfecta para tomarse el vermú en un bar del Tubo.

Recomendado para quienes visitan Zaragoza y para quienes viven aquí todo el año. No hace distinción entre turistas y locales.

Un plan tranquilo, cultural y con sabor local.