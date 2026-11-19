Ileana, dueña de una tienda de souvenirs para mascotas: "Quise llevarle un recuerdo de Viena a mi perro pero no había nada"

A veces, una oportunidad de negocio aparece donde menos se espera: en este caso, en un aeropuerto y durante un viaje a Viena.

Así comenzó la historia de Pet Corner, el proyecto empresarial impulsado por Ileana, una odontóloga con 25 años de experiencia profesional que decidió abrir una nueva etapa laboral y convertir su amor por los animales en una marca de souvenirs pensados para las mascotas.

La idea surgió en abril de 2022. Después de visitar Viena, Ileana quiso llevar un recuerdo a su perro. "Yo siempre llevo regalitos a familiares y amigos, y se me ocurrió que quería llevarle algo también a mi perro", cuenta en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Sin embargo, en el aeropuerto de la capital austríaca no había productos de recuerdo destinados a los animales.

Pensó que quizá encontraría algo en París, su siguiente destino, "pero tampoco había nada para perros".

Aquella ausencia despertó una idea que terminaría convirtiéndose en el germen de su empresa. "La idea inicial era hacer souvenirs para perros que se vendieran en los aeropuertos", recuerda.

Lo que comenzó como una intuición pronto tomó forma poco a poco. Tras consultar la viabilidad del proyecto con un amigo asesor empresarial, el primer paso fue elaborar un plan de negocio y comenzar a buscar fabricantes y colaboradores.

Ileana con algunos productos de Pet Corner. E.E

En agosto de 2024, apenas dos años después de aquella primera idea, Pet Corner ya estaba presente en algunos aeropuertos españoles a través de Duty Free.

Actualmente, sus productos también han llegado a diferentes tiendas de souvenirs y a la tienda oficial de la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor de Madrid.

Ileana lleva en Zaragoza desde 2005, aunque es madrileña de nacimiento. Durante 25 años ha ejercido como dentista y ha gestionado su propia clínica. Una trayectoria consolidada que, sin embargo, no le impedía sentir que necesitaba un cambio.

"Estoy muy agradecida porque tengo una profesión muy bonita que me ha permitido vivir durante mucho tiempo, pero llegué a un punto en el que me pregunté si quería dedicar los próximos 15 años a lo mismo. Me apetecía aprender y hacer algo nuevo", explica.

La transición no ha sido sencilla en términos de organización. Durante los primeros pasos de Pet Corner, Ileana mantenía una jornada de más de 40 horas semanales en odontología, además de las responsabilidades de gestión de la clínica. Compaginar ambas actividades exigió una importante dedicación personal.

"Podríamos decir que ahora que los souvenirs son el 80 % de mi tiempo y la odontología el 20 %", asegura.

Aunque sigue atendiendo a sus pacientes y no contempla cerrar la clínica, su objetivo es poder dedicar el 100 % de su jornada a Pet Corner.

"El proyecto me enamora. Si puedo invertir mis últimos años de trabajo en algo que me encanta, infinitamente mejor", reconoce.

Pet corner

Uno de los rasgos distintivos de Pet Corner es su apuesta por productos que combinan el entretenimiento y el bienestar de las mascotas con elementos reconocibles de la cultura española.

La marca comenzó con una línea de snacks, unas galletitas con forma de toro, y otra de juguetes.

Entre sus primeras propuestas figuran pelotas inspiradas en iconos gastronómicos y culturales, como la paella y el toro, además de mordedores pensados para favorecer el juego y contribuir al cuidado dental de los perros.

Actualmente, el catálogo incluye cuatro modelos de mordedores, entre ellos figuras de una flamenca, un cordobés y nuevas incorporaciones que amplían la colección. También forman parte de la oferta otros accesorios, como pequeñas maletas.

Ileana participa directamente en la concepción de los productos. Las ideas y los bocetos parten de ella, aunque el desarrollo técnico y los planos industriales se realizan con profesionales especializados que convierten sus propuestas en artículos fabricables.

Su intención inicial era producir en España, pero reconoce que no encontró fabricantes nacionales capaces de desarrollar los juguetes tal y como los había imaginado.

Por ello, el diseño y la dirección creativa se mantienen en Zaragoza, mientras que la fabricación se realiza con proveedores que pueden responder a las necesidades del proyecto.

Inversión personal

El nacimiento de Pet Corner también ha requerido una importante inversión económica. Ileana comenzó financiando el proyecto con capital propio y contó con el respaldo de entidades bancarias con las que ya trabajaba a través de su actividad anterior.

Como sucede con muchos negocios en sus primeros años, los ingresos iniciales han tenido que convivir con nuevas inversiones para impulsar el crecimiento.

La emprendedora explica que ya ha comenzado a recuperar parte del capital invertido, aunque insiste en que crecer implica seguir apostando por el proyecto.

Más allá de los recursos económicos, uno de los principales retos ha sido enfrentarse a un sector completamente desconocido. La odontología y el comercio internacional tienen poco en común, y Ileana ha tenido que familiarizarse con aspectos como la logística, la distribución, los procesos de fabricación y la búsqueda de proveedores.

"No lo veo como un camino extremadamente difícil, pero sí como un camino de constancia", señala.

Para ella, el mayor desafío no ha sido tanto superar obstáculos concretos como mantener la motivación y seguir aprendiendo, incluso en los momentos menos favorables.

La historia de Ileana es la de una profesional que, después de 25 años dedicada a una misma actividad, decidió escuchar una inquietud personal y explorar un territorio desconocido.

Sin experiencia previa en comercio internacional ni en fabricación de juguetes, convirtió una observación cotidiana durante un viaje en una oportunidad empresarial.

Hoy, Pet Corner sigue creciendo desde Zaragoza y aspira a consolidarse como una marca de referencia en el sector de los accesorios y recuerdos para mascotas.