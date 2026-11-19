La gran feria de artesanía hasta el 8 de diciembre: un mercado con 34 puestos, talleres y sorteos todos los días

La XLIII Feria de Artesanía Aragonesa volverá a llenar de creatividad y talento artesano el puente de diciembre en Zaragoza.

Del 4 al 8 de diciembre, la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza, situada en el Paseo Isabel la Católica, 2, acogerá una nueva edición de esta cita, que este año introduce importantes novedades para mejorar la experiencia de los visitantes y seguir acercando el trabajo de los profesionales artesanos al público.

Una de las principales novedades será el rediseño de la distribución del espacio expositivo.

Feria de Artesanía 2025. GRAVITAR ESTUDIO

Tras recoger las impresiones de los visitantes de la pasada edición, la organización ha apostado por reducir el número de puestos y reorganizar su disposición para ofrecer pasillos más amplios y un recorrido más cómodo.

El objetivo es que el público pueda descubrir las diferentes propuestas, detenerse en cada expositor y conocer las piezas artesanas en un entorno más espacioso y agradable.

En total, la feria reunirá a 34 firmas artesanas de Aragón, a las que se sumarán tres talleres invitados procedentes de Galicia y Murcia.

El público encontrará una amplia variedad de disciplinas, entre las que destacan la cerámica, la piel, la joyería, la bisutería, el vidrio, la forja, la madera, el textil, el papel maché, la obra gráfica y las velas.

Una selección que refleja la diversidad de técnicas, materiales y estilos que conviven en el sector artesano.

Premio del Árbol de Navidad

Además de los cambios en el espacio, esta edición incorpora una nueva iniciativa para premiar a quienes visiten la feria: el Premio del Árbol de Navidad.

Durante los cinco días de celebración, se sortearán diariamente siete piezas artesanas, valoradas entre 35 y 50 euros cada una, lo que supondrá un total de 35 piezas repartidas a lo largo del evento.

Con esta propuesta, la organización busca acercar todavía más la artesanía al público y ofrecer la oportunidad de llevarse a casa una creación única, fruto del trabajo y la dedicación de los profesionales participantes.

Esta iniciativa se suma al atractivo de una feria que, coincidiendo con las fechas previas a la Navidad, se presenta como una oportunidad para descubrir regalos originales y apostar por productos elaborados de manera artesanal.

Desde piezas decorativas y complementos hasta objetos de uso cotidiano, los visitantes podrán encontrar propuestas que combinan diseño, creatividad y conocimiento de los oficios.

Junto a esta novedad, la feria mantiene su tradicional sorteo de cheques regalo. Cada compra realizada en la feria dará la oportunidad de participar en el sorteo diario de dos cheques de 25 euros y uno de 50 euros.

Las personas premiadas podrán canjearlos en los puestos de la feria o en la Tienda CADA durante el resto del año.

La XLIII Feria de Artesanía Aragonesa podrá visitarse del viernes 4 al martes 8 de diciembre, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, en la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza, situada en el Paseo Isabel la Católica, 2.