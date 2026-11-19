La feria de la trufa a partir del 5 de diciembre en este bonito pueblo: mercadillo, música y degustaciones gratis

Graus ya tiene fechas para una de sus citas gastronómicas más esperadas del invierno.

La Feria de la Trufa Negra se celebrará finalmente los días 5 y 6 de diciembre, un fin de semana en el que recolectores, profesionales del sector y aficionados a la gastronomía se reunirán en torno a uno de los productos más apreciados de la cocina aragonesa.

Este año, Graus quiere dar todo el protagonismo a la trufa negra fresca y a su degustación, por lo que el tradicional mercadillo estará centralizado en el diamante negro.

El objetivo es ofrecer un espacio especializado en el que los visitantes puedan comprar trufa fresca directamente a los recolectores, sin intermediarios ni productos derivados o conservas.

Una oportunidad para acercarse a este hongo de temporada y conocer mejor sus características y posibilidades en la cocina.

Durante todo el fin de semana de diciembre la localidad tendrá actividades y degustaciones en torno a la trufa.

Además, el pueblo es precioso. Su plaza Mayor está declarada Bien de Interés Cultural y cuenta con varios edificios del siglo XVI. Gastronomía, historia, arte y naturaleza, Graus lo tiene todo para una escapada perfecta.

Trufa fresca y tapas

La propuesta de Graus no terminará con el fin de semana de la feria.

El mercado de la trufa continuará abierto todos los fines de semana desde el 5 de diciembre hasta mediados de marzo, prolongando así la actividad durante buena parte de la temporada.

Imagen de las trufas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La gastronomía tendrá también un papel destacado. Cada semana, un restaurante diferente se encargará de preparar tapas en las que la trufa será el ingrediente protagonista. La oferta cambiará, por tanto, en función del establecimiento participante y de sus elaboraciones.

Los precios tampoco serán fijos, ya que dependerán de cada propuesta, sus ingredientes y el tamaño de las raciones. Entre las posibilidades habrá desde platos como risottos hasta elaboraciones con carnes, como solomillos trufados.

Programa

El sábado 5 de diciembre concentrará buena parte de las actividades de la programación.

La jornada comenzará con un almuerzo popular y continuará con uno de los eventos más llamativos para los visitantes: el Concurso Nacional de Perros Truferos, en el que los animales demostrarán sus habilidades para localizar este preciado hongo.

9:30 Almuerzo popular (huevos, trufa y longaniza de Graus. Plaza Fantón)

10:30 I V Concurso nacional de perros truferos, preliminares

V Concurso nacional de perros truferos, preliminares 18:00 Show cooking

18:45 Inauguración del mercado de la trufa. Entrega premio socio de honor

19-22 1.ª Jornada del mercado de la trufa. Venta-exposición y degustación tapas

19-21 II Concurso de trufas. Feria

20:00 Amenización musical

El domingo 6 de diciembre será el turno de las rondas finales del concurso canino, además de una actividad pensada para quienes quieran aprender a sacar más partido a la trufa en casa.

11-12:30 IV Concurso nacional de perros truferos, semifinales y final

12:30 Entrega de los trofeos del concurso de perros

18:00 Charla, ¿Cómo elegir, conservar, cocinar y disfrutar de la trufa?

19-22 2.ª Jornada del mercado de la trufa. Venta-exposición y degustación tapas

19-22 Actividad infantil "Descubre la trufa"

20-21 Juego "El peso justo de la trufa"

De esta manera, Graus dará comienzo a una temporada de más de tres meses en la que la trufa negra será la gran protagonista.

Una propuesta para quienes quieran comprar este producto directamente a sus recolectores y descubrir nuevas formas de incorporarlo a sus platos.