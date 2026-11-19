Entró en vigor: los trabajadores tendrán derecho a pedir una excedencia de hasta 2 años para cuidar familiares

Seguramente todos conozcamos a alguien que ha pedido una excedencia para recorrer el mundo y vivir nuevas aventuras, asegurando su regreso a la misma empresa.

No obstante, no todas las excedencias son solicitadas para desconectar de la realidad laboral.

El Estatuto de los Trabajadores habilita aquellos casos en los que el trabajador necesita de un largo periodo de tiempo para cuidar de un familiar.

De hecho, el artículo 46.3 de esta normativa, cubre específicamente esta situación.

Hasta 2 años

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a dos años para el cuidado de familiares que "por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida".

En otras palabras, los trabajadores con familiares que no puedan valerse por sí mismos ni económicamente ni a nivel de salud, podrán solicitar esta excedencia de hasta 2 años.

Además, "podrá disfrutarse de forma fraccionada" por lo que, a pesar del máximo de dos años, puede fraccionarse en periodos menores siendo especialmente útil en aquellos casos donde el familiar puede recuperarse antes.

Eso sí, no vale cualquier familiar. Deben ser el "cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho".

Salario y reserva de puesto

Durante el periodo de excedencia no se percibe ningún salario, aunque el tiempo transcurrido sí computa a efectos de antigüedad en la empresa.

En cuanto a la reserva del puesto, el primer año tendrá derecho a volver a su mismo puesto de trabajo.

No obstante, a partir del segundo año únicamente tendrá derecho a reincorporarse a un puesto que pertenezca al mismo grupo profesional o de categoría equivalente.

En el caso de las familias numerosas, esta reserva puede ampliarse hasta los 15 o 18 meses, según la categoría.

Además, durante la excedencia se mantiene el derecho a participar en los cursos de formación profesional que organice la empresa, debiendo ser convocado por la misma.

Por último, en materia de Seguridad Social, el primer año de excedencia se considera como periodo de cotización efectiva para determinadas prestaciones, como la jubilación o la incapacidad permanente.

En definitiva, cuando cuidar de un familiar se convierte en una prioridad, la ley permite poner en pausa la vida laboral sin renunciar a volver a ella.