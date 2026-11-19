Montaje de Carlos Galán y de inmuebles en España. Libertad Inmobiliaria / Canva

Carlos, propietario de más de 20 viviendas: "Las más rentables suelen ser pisos sin ascensor y con 2 o 3 habitaciones"

El mercado inmobiliario en España atraviesa un punto de inflexión.

La reticencia de los inversores ante los cambios regulatorios tras el caso Maricarmen y la desaceleración en las compraventas de viviendas son un claro indicativo.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las operaciones de compraventa cayeron este pasado septiembre hasta las 54.548 operaciones, su mayor retroceso en más de dos años.

No obstante, si hay un negocio que continúa siendo popular en España, ese es el relacionado con el ladrillo.

Por ello, escuchar estrategias de inversión de propietarios resulta fundamental si tienes pensado sacar un rendimiento de tus ahorros en este sector.

En Zaragoza, hay una voz que suena con especial fuerza en esta materia.

Hablamos de Carlos Galán, inversor y creador de contenido inmobiliario con un canal de Youtube que supera los 100.000 seguidores, llamado 'Libertad Inmobiliaria'.

Tipo de pisos

Tras haber comprado más de 20 inmuebles, el inversor explica los aspectos a tener en cuenta a la hora de embarcarse en este negocio.

"Los pisos más rentables suelen ser casi siempre sin ascensor", asegura en uno de sus vídeos, matizando que sus operaciones "suelen ser pisos pequeños, de entre 50 y 70 m2 con un mínimo de dos o idealmente tres dormitorios".

Según explica, la ventaja de comprar pisos sin ascensor radica en que los gastos de comunidad y el precio de compra son considerablemente más bajos.

A la hora de alquilar este tipo de pisos "la diferencia pueden ser 100 € y sin embargo la diferencia en el precio de compra es de decenas de miles de euros".

"Por lo tanto la rentabilidad es bastante más alta en pisos sin ascensor" asegura.

Además, la importancia de la zona es otro aspecto a tener en cuenta.

Galán centra sus inversiones en barrios trabajadores y en pisos que requieran de poca reforma. "El hecho de que a ti no te encante vivir en ese barrio no quiere decir que no sea una zona rentable", explica.

ROCE

El ROCE es la rentabilidad sobre el capital utilizado para hacer la inversión.

Según explica, la métrica fundamental no es el precio total del inmueble, sino el rendimiento sobre el capital real desembolsado de tu bolsillo (entrada más gastos como notario o ITP).

"Cuanto mayor sea más puedo reinvertir con el dinero del banco", afirma.

Si por ejemplo, para comprar un piso de 100.000 euros el inversor pone 20.000 euros de su bolsillo entre entrada y gastos iniciales, obteniendo un beneficio neto de 3.000 euros al año, su ROCE (rentabilidad sobre el capital invertido) sería del 15%.

Es decir, obtiene una rentabilidad anual del 15 % sobre el dinero que ha aportado de su propio bolsillo.

Para llegar a este punto, Galán sostiene que es igual de importante dedicar esfuerzo a buscar una buena financiación bancaria como a encontrar un buen inmueble.

En este sentido, tratar al banquero como un socio, contratar productos vinculados, si eso facilita subir la financiación del 80% al 90%, así como presentar la documentación de forma profesional, puede generar una mayor confianza del banco y acceder antes a buenas hipotecas.

He Comprado +20 Inmuebles. Esta Es La Estrategia Más Rentable

A fin de cuentas, invertir en vivienda no consiste solo en encontrar un piso barato, sino en saber dónde comprar, cuánto gastar y cómo financiarlo.