Una imagen de una feria en Calaceite. Inteligencia Artificial

Gran fiesta del aceite a partir del 5 de diciembre en un pueblo de 960 habitantes: mercadillo artesanal y degustaciones

¡Cómo cambia un plato cuando está hecho con un buen aceite!

En Teruel saben de esto, y el pequeño y bonito pueblo de Calaceite lleva más de 35 años celebrando la Fira de l'Oli.

En un par de semanas volverá a unir dos de sus grandes protagonistas, el aceite de oliva y las tradiciones navideñas. Las calles del pueblo se llenarán de productos locales, artesanía y ambiente festivo.

La localidad del Matarraña celebrará los días 5, 6 y 7 de diciembre la XXXVIII Fira de l’Oli y la VII Feria de Navidad, dos citas que coinciden con el inicio de la campaña oleícola y los preparativos de las fiestas.

Ambas forman parte del calendario de Ferias del Matarraña 2026 y convierten el municipio en un punto de encuentro para productores, artesanos y visitantes.

La feria del aceite será uno de los grandes reclamos de la programación.

La tradición olivarera tiene un peso importante en esta comarca turolense y el encuentro permite acercar al público el trabajo que hay detrás del aceite de oliva virgen extra, desde los agricultores que cuidan los olivares hasta las almazaras y cooperativas encargadas de su elaboración.

Cartel de la Feria del aceite y la Feria de Navidad en Calaceite. Ayuntamiento de Calaceite.

Durante la celebración habrá un mercadillo artesanal y degustación de aceite, además de catas para conocer mejor sus características y sabores.

Una oportunidad para descubrir uno de los productos más representativos de la gastronomía del Matarraña y, por qué no, llevarse a casa alguna botella para estas Navidades.

La otra mitad de la propuesta llegará de la mano de la Feria de Navidad.

El centro de Calaceite acogerá un mercado de artesanía y productos locales, al que se sumarán actividades familiares, pasacalles y el encendido de las luces navideñas.

Panorámica de Calaceite (Teruel). Turismo de Aragón

Una combinación que busca atraer tanto a quienes se acercan por el interés gastronómico como a quienes quieren disfrutar de una escapada diferente durante el puente de diciembre.

El Ayuntamiento ha confirmado las fechas, aunque la programación detallada de actividades se dará a conocer próximamente.

Qué ver en Calaceite

La visita a Calaceite ofrece, además, la posibilidad de descubrir uno de los conjuntos históricos más atractivos del Matarraña.

La localidad forma parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y conserva un casco antiguo de calles empedradas, fachadas señoriales y balcones de forja que merece la pena recorrer sin prisas.

Calaceite. Los pueblos más bonitos de España

Uno de los puntos imprescindibles es la Plaza de España, centro de la vida del municipio.

Allí se encuentra el Ayuntamiento, construido entre 1609 y 1612 por el cantero Pedro Pizarro.

Su arquitectura renacentista conserva una lonja en la planta baja y una antigua cárcel, dos elementos que recuerdan las funciones que desempeñaba este edificio en la vida pública de la villa.

Muy cerca se encuentra la Placeta de la Lonja, un rincón especialmente interesante por la disposición en herradura de sus edificios de los siglos XVII y XVIII.

Es uno de esos espacios en los que merece la pena detenerse para observar los detalles de la arquitectura tradicional.