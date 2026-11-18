Arcusa, lugar donde se desempeña el voluntariado. Google Maps / Mejora con IA

Elisabeth y Jos buscan voluntarios para vivir gratis en su casa rural: "Son 5 horas diarias de trabajo"

Seguramente a muchos de los aquí presentes se les haya pasado alguna vez por la cabeza dejarlo todo, hacer las maletas e irse a recorrer el mundo.

Sin embargo, si tu intención es echar una mano a los demás no hace falta irse a la otra esquina del planeta. A veces, las oportunidades de colaborar y aportar algo están mucho más cerca de lo que imaginamos.

Es el caso de Elisabeth y Jos, una pareja holandesa que lleva más de 20 años instalada en pleno Pirineo aragonés. Su hogar se encuentra en las inmediaciones de Arcusa, un pequeño pueblo de Huesca que apenas cuenta con unos 30 habitantes.

Desde la plataforma Workaway, explican que "la zona es ideal para los amantes de la naturaleza. Estamos cerca del Parque Natural Sierra de Guara, que ofrece magníficas rutas de senderismo desde la puerta de casa".

Y si el entorno natural no fuera suficiente atractivo, su ubicación también permite descubrir algunos de los pueblos más turísticos de Aragón, como Aínsa, situado a poca distancia.

Cañones de la Sierra de Guara. sierradeguara.org

En qué consiste

Este voluntariado ofrece una experiencia muy ligada a la naturaleza, ya que, según comenta la pareja, tienen sus propios manantiales naturales, paneles solares para abastecerse de energía, un huerto y muchos animales. Desde ovejas, burros, gallinas, un perro, un gato y hasta gansos.

A cambio de manutención gratuita, Elisabeth y Jos buscan voluntarios capaces de ayudar cinco horas al día.

"Solicitamos a los voluntarios que dediquen cinco horas diarias al trabajo, principalmente por las mañanas, dejando las tardes libres para disfrutar del entorno", afirman en el anuncio.

Entre las funciones a realizar se encuentran tareas de mantenimiento, ayudando a reparar y construir cercas para sus animales, pintar, así como el mantenimiento de los depósitos de agua y de la maquinaria para el jardín.

"Los voluntarios también pueden colaborar en la construcción de una minicasa", añaden.

Asimismo, en lo que a tareas relacionadas con la naturaleza se refiere, se incluye la plantación de árboles, poda de olivos o la limpieza de los arbustos.

Alguno de sus animales. Workaway

El cuidado de los animales es otra de las partes fundamentales del voluntariado.

"Incluye la limpieza de los prados de los burros y las ovejas, y el traslado diario de los burros a las diferentes zonas para que pasten", afirma.

Alojamiento y comida

Una vez finalizan las tareas en su casa, Eli y Jos ofrecen una yurta totalmente gratuita para los voluntarios, con disponibilidad para dos personas.

Dicha vivienda está situada en una terraza inferior de la finca, una ubicación que proporciona un extra de tranquilidad y privacidad durante la estancia.

Cuenta con una estufa de leña que sirve tanto para calentar el espacio como para cocinar. Los baños, por su parte, se encuentran en la terraza superior.

En cambio, aquellos voluntarios que deseen acudir a la experiencia con su propia autocaravana, dispondrán de espacio de sobra para aparcarla en su terreno.

En lo que a las comidas respecta, la pareja prepara el desayuno y la comida gratuitamente. No obstante, las cenas correrán a cargo de los huéspedes.

Opiniones

No hay mejor punto de vista que el de aquellos que ya han realizado este voluntariado antes.

En este sentido, destacan comentarios como el de Paulina, que señala: "Disfruté muchísimo mi experiencia de voluntariado con Elizabeth y Jos. El terreno tiene vistas espectaculares, rodeado de naturaleza y un paisaje único. Me alojé en la yurta durante unos días y disfruté mucho de la tranquilidad".

Mientras, otras dos voluntarias comentaron: "Gracias Eli y Jos por estas 5 semanas que pasamos con ustedes. Una pareja encantadora, con muchos años de experiencia para compartir y siempre atentos a las necesidades".

En definitiva, una oportunidad única para vivir una experiencia diferente y en contacto con la naturaleza.

Si deseas más información sobre este voluntariado, pincha aquí.