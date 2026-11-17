Ejea de los Caballeros celebra el Día de la Infancia.png Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y el Consejo de Infancia y Adolescencia organizan el 20 de noviembre una tarde de actividades gratuitas.

La gran fiesta infantil en este municipio el próximo 20 de noviembre: juegos y una chocolatada para los niños

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en colaboración con su Consejo de Infancia y Adolescencia, ha preparado una jornada de actividades para conmemorar el Día Mundial de la Infancia el próximo viernes 20 de noviembre.

Todas estas actividades se desarrollarán en el Museo Aquagraria y buscan dar protagonismo a niños y niñas, fomentar su participación y reivindicar sus derechos a través del juego.

La tarde comenzará a las 16.00 horas con los Juegos de los Derechos, una actividad diseñada y dinamizada por los propios representantes del Consejo.

A las 16.55 horas, esos mismos representantes leerán un Manifiesto por los Derechos de la Infancia con sus reivindicaciones.

A las 17.00 horas llegará "Family Games: ¡Hoy jugamos en familia!", una propuesta intergeneracional para que pequeños y adultos participen en igualdad, a cargo de la asociación Ilógica y dentro de la programación municipal de Escuela de familias. La celebración se cerrará a las 18.00 horas con una chocolatada para los niños participantes.

Las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa por WhatsApp en el teléfono 646 39 90 33.

Además, con motivo de la celebración, la avenida Cosculluela se iluminará de azul, el color de UNICEF.

El 20 de noviembre recuerda la aprobación por Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoció a niños y niñas como sujetos de pleno derecho.

Ejea, reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia, se suma así un año más a la conmemoración impulsada por UNICEF.

El Ayuntamiento defiende la importancia de difundir estos derechos, sensibilizar a la ciudadanía sobre su cumplimiento y abrir espacios en los que los más jóvenes puedan opinar y ser escuchados.