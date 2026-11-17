La gran feria de las setas a partir del 21 de noviembre: salidas al monte, recolección, talleres, charlas y degustaciones

Las setas volverán a ser las protagonistas en la bonita comarca de las Cinco Villas.

Los municipios de Lobera de Onsella, Biel, Castiliscar y Uncastillo tomarán el relevo de otras localidades, como Navardún, con nuevas actividades para acercar la pasión por las setas tanto a vecinos como a visitantes.

Las propuestas incluyen salidas al monte para recoger ejemplares, charlas divulgativas, talleres de iniciación, actividades infantiles y degustaciones gastronómicas en las que las setas tendrán un papel destacado.

21 de noviembre

Lobera de Onsella será uno de los primeros municipios en celebrar su jornada micológica el 21 de noviembre.

Los participantes se reunirán a las 9:30 horas en la plaza para salir al monte a las 10:30 horas.

La programación continuará por la tarde con el IV Curso de cocina con setas, previsto para las 18:00 horas. A las 20:00 horas tendrá lugar una degustación de migas con setas.

Ese mismo día, Biel también celebrará una jornada dedicada al mundo de la micología. Las actividades comenzarán a las 9:00 horas con la presentación, seguida de una charla sobre buenas prácticas impartida por la Escuela Verde y una salida al monte para buscar setas.

Durante la mañana habrá además una charla de iniciación a la micología y una clasificación de los ejemplares recogidos.

Por la tarde, los niños podrán participar en un taller de manualidades sobre micología en el ayuntamiento. La jornada terminará a las 19:30 horas en la discoteca con una degustación de migas con setas y el III Concurso de Croquetas de Setas.

22 de noviembre

El 22 de noviembre, Castiliscar tomará el relevo con una salida micológica que comenzará a las 9:00 de la mañana y contará con el acompañamiento de un especialista en la materia.

A las 11:30 horas, los participantes regresarán al Centro de Convivencia, donde el micólogo explicará las características de los ejemplares recogidos durante la salida.

La gastronomía tendrá su espacio a las 13:00 horas con un taller de degustación de migas con setas, elaboradas por un vecino de la localidad.

Además, tanto el vermut como el menú del restaurante local estarán preparados con setas.

De hecho, quienes quieran reservar mesa en el comedor pueden hacerlo llamando al teléfono 674 075 353.

Este mismo día, el 22 de noviembre, Uncastillo organizará una jornada que también arrancará a las 9:00 horas con la presentación y un almuerzo en la explanada del polideportivo.

A las 10:00 horas se celebrará una charla sobre buenas prácticas, presentada por la Escuela Verde, y posteriormente habrá una salida libre al monte para buscar setas.

La clasificación de los ejemplares recogidos se realizará de 12:30 a 14:00 horas en el Centro de Día.

La programación continuará por la tarde, de 16:00 a 17:15 horas, con una charla de iniciación a la micología que incluirá recetas y consejos para conservar las setas.

Como cierre, el Centro de Día acogerá un taller de manualidades sobre micología dirigido al público infantil, de 17:30 a 18:30 horas.

El Frago y Lacorvilla

Las jornadas mantienen su apuesta por la divulgación, el conocimiento del entorno natural y la gastronomía local, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Esta iniciativa, financiada por la Consejería de Cultura y Turismo de la entidad, se ha convertido en una cita habitual de la programación comarcal, ya que se celebra desde 2011.

Las próximas paradas serán El Frago, el 28 de noviembre, y Lacorvilla, que se incorpora por primera vez a esta programación el próximo 6 de diciembre.