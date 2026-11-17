Jessica Alfonso se ha trasladado al pueblo en busca de tranquilidad y ha encontrado en este proyecto una oportunidad para iniciar una nueva etapa.

Encinacorba recupera su tienda después de años de inactividad: "Nos encantaría quedarnos muchos años"

Encinacorba volverá a tener una tienda después de años sin este servicio.

El municipio zaragozano, situado en la comarca de Cariñena, recupera así un comercio de proximidad con la apertura de 'La Tiendita de Encinacorba', un establecimiento impulsado por Jessica Alfonso que abre sus puertas este martes con el objetivo de facilitar las compras del día a día a los vecinos.

Ubicado en el edificio del Ayuntamiento, en el número 49 de la calle Lacasa, y abrirá de lunes a domingo de 9.00 a 17.00 horas.

La tienda ofrecerá alimentación, bebidas, productos de limpieza e higiene personal y pequeños artículos electrónicos, como cargadores de móvil.

La oferta se ampliará durante las primeras semanas con la incorporación de pan, bollería, bocadillos para almuerzos e incluso una pequeña cafetera para servir cafés.

Detrás de esta iniciativa está Jessica, que llegó a Encinacorba junto a su pareja hace apenas dos meses. Ambos llevaban alrededor de cinco años planteándose trasladarse a un pueblo en busca de tranquilidad y, durante esa búsqueda, descubrieron que la convocatoria para hacerse cargo de la tienda había quedado sin cubrir.

Un cambio de vida

Esta iniciativa supone también un cambio para ella. Después de 15 años trabajando en el sector de la hostelería y tras quedarse en paro, comenzó a buscar una nueva oportunidad laboral en este pueblo.

La cercanía a una ciudad más grande y con otros servicios, y la proximidad al trabajo de su pareja en Alagón terminaron de convencerles para elegir Encinacorba como su nuevo hogar.

Sin embargo, poner en marcha 'La Tiendita' no ha sido fácil. La falta de experiencia en la gestión de este tipo de establecimientos ha hecho que los primeros pasos estuvieran marcados por las dudas sobre los trámites y la documentación necesaria.

En este proceso, la dueña de la tienda destaca el apoyo por parte del Ayuntamiento, que les ha orientado sobre los papeles que debían presentar y las gestiones que tenían que realizar.

La recuperación de este servicio supone un alivio especialmente para quienes residen durante todo el año en el municipio y no disponen de vehículo propio para desplazarse a comprar a otros pueblos más cercanos como Cariñena, situado a siete kilómetros del municipio.

“Espero que sea un respiro para la gente que pasa aquí todo el año y sobre todo para las personas mayores que no se pueden desplazar en coche”.

De cara al futuro, la propietaria no descarta poner en marcha un servicio de pedidos telefónicos o reparto a domicilio durante los fines de semana, especialmente dirigido a las personas mayores o con movilidad reducida.

Una medida que permitirá facilitar todavía más las compras a quienes tienen dificultades para desplazarse.

Un reto en invierno

El principal reto será mantener la actividad durante los meses de invierno, cuando la población del municipio disminuye.

“Confiamos en que los vecinos se impliquen”, explica Jessica, que afronta esta nueva etapa con ilusión.

Su objetivo es que el establecimiento se convierta en un servicio útil para los habitantes y tenga continuidad en el tiempo.

“Nos encantaría quedarnos en el pueblo y que este proyecto dure muchos años”, concluye.