Montaje del abogado Sebastián Ramírez y un centro de la Seguridad Social en Zaragoza. Tiktok @leyesconsebas / E.E

Sebastián, abogado: "Si tienes hijos menores de 18 años, hay una ayuda de hasta 1.380 euros al año por cada uno"

Ya lo dicen los padres, los hijos son uno de los mayores regalos de la vida, pero también una de las mayores fuentes de gasto de una familia.

En este sentido, para aquellas unidades familiares a las que llegar a fin de mes suponga todo un reto, informarse de la ayudas y subvenciones estatales puede marcar un antes y un después.

Ejemplo de ello es el complemento de ayuda para la infancia de la Seguridad Social (conocido como CAPI). Se trata de una prestación destinada a combatir la pobreza infantil y apoyar a los hogares vulnerables con menores de edad a su cargo.

El abogado Sebastián Ramírez, conocido en redes sociales como @leyesconsebas, explica en uno de sus recientes vídeos el alcance de esta prestación.

"Si tienes un hijo menor de 18 años, existe una ayuda estatal de hasta 1.380 € al año por cada hijo y muchísimas familias todavía no saben que existe", afirma, haciendo referencia a este complemento.

Este beneficio otorga hasta 1.380 euros anuales por cada menor, variando la cuantía mensual según la edad del hijo, siendo mayor para los bebés y reduciéndose conforme van sumando edad.

Cantidades

Concretamente, en 2026 las cantidades a percibir dependiendo de la edad de los hijos son:

Para menores de tres años son 115 euros al mes .

. Para niños mayores de tres años y menores de seis años corresponden 80,50 euros al mes.

Los mayores de seis años y menores de 18 años tienen 57,50 euros al mes.

Requisitos

"Puedes acceder a este complemento incluso sin cobrar el Ingreso Mínimo Vital principal", señala el abogado.

No obstante, para acceder a esta prestación "existen límites de ingresos y patrimonio que dependen de tu situación familiar", comenta.

Según se explica en el portal de la Seguridad Social, los umbrales de renta que se deben cumplir para ser beneficiario del CAPI son los siguientes:

Umbrales de ingresos para solicitar el CAPI. Seguridad Social.

En base a esta tabla, una familia que cobra 1.500 euros al mes de ingresos y tiene dos niños menores de 3 años, percibirán 115 euros por cada hijo. Es decir, 230 euros al mes de ayuda.

En lo que a patrimonio se refiere, las familias que quieran solicitar este complemento no deben sobrepasar las siguientes cantidades:

Umbrales de patrimonio CAPI. Seguridad Social.

Conviene aclarar que esta ayuda está integrada en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque cuenta con límites de renta y patrimonio más amplios. Por lo tanto, sí que es posible acceder al Complemento de Ayuda para la Infancia sin necesidad de percibir el IMV.

Sin embargo, para su tramitación será necesario realizar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital. De hecho, la Seguridad Social cuenta con un simulador que permite hacerse a la idea de la prestación concreta que puede cobrar la familia.

Pincha en este enlace para acceder al mismo.