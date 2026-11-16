La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EP

Entró en vigor: los trabajadores podrán solicitar una adaptación de su jornada para mejorar la conciliación

Según datos de InfoJobs, el 65 % de los trabajadores españoles considera difícil o muy difícil conciliar su vida laboral y personal.

A esta dificultad se suma la jornada partida, que todavía afecta a unos seis millones de empleados.

Este horario, quizá uno de los más exigentes, obliga a repartir el tiempo de trabajo entre la mañana y la tarde, dejando poco margen para organizar la vida fuera de la oficina.

Sin embargo, hay situaciones en las que el derecho a solicitar una adaptación o reducción de jornada cobra especial importancia.

Una de las más habituales es tener hijos menores de 12 años y necesitar ajustar el horario laboral a sus necesidades y rutinas.

También se contempla cuando hay que atender a un familiar hasta el segundo grado, a una persona conviviente o a un hijo o pareja que necesite cuidados por enfermedad o accidente.

Eso sí, no es necesario que esa persona dependa exclusivamente de ti para poder solicitar una adaptación de jornada.

Adaptación y teletrabajo

La ley reconoce este derecho como una herramienta para facilitar la conciliación, no solo para atender situaciones de dependencia.

De hecho, el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores establece que: "Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral".

En la práctica, esto significa que puedes solicitar cambios en tu horario para organizar mejor tu vida personal. Por ejemplo, si trabajas de 8 a 14 y de 16 a 18 horas, podrías pedir a tu empresa concentrar la jornada de 8 a 16 horas para disponer de toda la tarde libre.

No obstante, las posibilidades no terminan ahí.

Este derecho también contempla cambios en la forma de prestación del trabajo, incluida la posibilidad de solicitar teletrabajo, siempre que la petición esté justificada y resulte razonable y proporcionada.

Procedimiento

Si estás pensando en solicitar una adaptación de jornada o teletrabajo para mejorar la conciliación, lo primero es consultar tu convenio colectivo y comprobar si existe algún acuerdo específico con tu empresa.

Estos documentos pueden establecer procedimientos, plazos o condiciones particulares distintos a los recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, siempre respetando los derechos mínimos que establece esta ley.

Una vez presentada la solicitud, la empresa dispone de un plazo máximo de 15 días para responder. Si no existe una oposición motivada dentro de ese periodo, se presume concedida.

En caso de rechazar la petición o plantear una alternativa, la empresa debe justificar su decisión por escrito y aportar razones objetivas que la respalden.

Además, cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la adaptación, tienes derecho a solicitar el regreso a tu situación laboral anterior.

En definitiva, la empresa no puede denegar este tipo de solicitudes de manera arbitraria. Debe justificar su decisión y respetar los plazos establecidos.