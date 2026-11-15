Venden en Action la cajonera más versátil y barata de esta temporada: cuesta 6,99 euros y cuenta con 4 cajones

Según un estudio realizado por Samsung, el 81 % de los españoles asegura que vivir en un hogar limpio y ordenado influye directamente en su bienestar emocional.

Y no es de extrañar. Mantener la casa recogida exige una buena dosis de constancia y, cuando conviven varias personas bajo el mismo techo, especialmente si hay niños, conseguir que todo esté en su sitio puede convertirse en una auténtica odisea.

Las zapatillas desperdigadas por cualquier rincón, las camisetas encima de la cama o esa consola que lleva semanas cogiendo polvo en el mueble del televisor son escenas habituales en muchos hogares.

Por eso, contar con soluciones de almacenaje prácticas puede marcar la diferencia.

En este sentido, Action tiene una propuesta que promete ganar espacio sin necesidad de hacer un gran desembolso. Se trata de una cajonera de cuatro compartimentos que ya está a la venta por tan solo 6,99 euros.

Así es la cajonera de 6,99 euros. Action.

Características

La cajonera de Action combina una estructura de bambú en tono marrón claro con cuatro cajones blancos, creando un contraste sencillo pero moderno que encaja especialmente bien en hogares luminosos.

Su diseño abierto deja a la vista el acabado de madera y aporta un toque cálido, siendo también una opción perfectamente válida para casas de estilo rústico.

Otro de sus puntos fuertes es su distribución. Cuenta con dos cajones pequeños en la parte superior, perfectos para dejar pequeños enseres como calcetines o ropa interior, y otros dos de mayor tamaño en los niveles inferiores.

Esta organización permite separar los pequeños accesorios de aquellos elementos más voluminosos.

Con unas medidas de 20 x 13,5 x 22 centímetros, ocupa muy poco espacio y puede colocarse en prácticamente cualquier rincón.

Además, su superficie de arriba también puede aprovecharse para dejar pequeños utensilios.

Cajonera. Action.

Fabricada en bambú y ABS, esta cajonera es una solución de almacenaje compacta y versátil que demuestra que no hace falta invertir demasiado para poner un poco de orden en casa.

Otras cajoneras

Action mantiene su apuesta por los precios bajos y cuenta con otras alternativas de almacenaje que también pueden encajar en cualquier hogar sin superar los 10 euros.

Una de ellas es una cajonera de polipropileno con tres cajones, una opción práctica para ganar espacio en la cocina o el dormitorio. También puede colocarse junto al escritorio para tener a mano pequeños objetos como bolis, cuadernos o folios.

Está disponible en gris y negro por 8,98 euros.

Cajonera con tres espacios por 8,98 Action.

Si necesitas algo más de capacidad, otra alternativa es un organizador de tres cajones que cuesta 16,95 euros. En este caso, sus dimensiones son mayores: 38,5 cm de ancho, 39 cm de alto y 67 cm de profundidad.

Organizador con cajones por 16,95 Action

Estas propuestas de Action demuestran que, con muebles sencillos y económicos, también es posible aprovechar mejor cada rincón.