Ya entró en vigor: el trabajador que haga más de 6h seguidas tendrá derecho a descansar 15 minutos en el trabajo

Un 64% de trabajadores afirma sufrir altos niveles de estrés diario durante su jornada laboral, según un reciente estudio de ManpowerGroup.

En este sentido, conocer los derechos laborales relacionados con el descanso resulta fundamental.

Más allá de los 30 días naturales de vacaciones y los 14 festivos al año, el trabajador por cuenta ajena en España goza de ciertos beneficios que deben estar presentes todos los días de su jornada.

Ejemplo de ello es la popular pausa para el café, un corto periodo de tiempo en el cual el trabajador puede evadirse del estrés diario.

"Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos", recoge el art. 34.4 del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, la normativa matiza que, en todo momento, esos 15 minutos "se considerará tiempo de trabajo efectivo".

Es decir, no se descuentan del sueldo y la empresa no podrá obligarte a compensarlos posteriormente, exigiendo alargarte más la jornada, por ejemplo.

Por otro lado, los empleados menores de edad deberán hacer una pausa de 30 minutos cada cuatro horas y media de jornada continuada.

Otros derechos de descanso

Además de esta pausa, el Estatuto también impone que entre una jornada y la siguiente exista un margen mínimo de 12 horas, que deben transcurrir desde que acaba un día de trabajo hasta que comienza el siguiente.

A este periodo se suma el descanso semanal, que debe ser de un día y medio ininterrumpido, es decir, 36 horas consecutivas. Lo habitual es que incluya la tarde del sábado y el domingo completo, aunque también puede abarcar la mañana del lunes.

Ahora bien, no siempre es obligatorio disfrutar de ese descanso semana a semana. La normativa permite acumularlo en periodos de hasta 14 días, siempre que se respete el tiempo mínimo establecido.

En el caso de los trabajadores menores de 18 años, las condiciones son más favorables con derecho a dos días consecutivos de descanso semanal.

Todo ello sin perjuicio de las mejoras que puedan establecer los convenios colectivos.

Multas de hasta 7.500 euros

Quebrantar los derechos al descanso de los empleados supone una infracción grave según el artículo séptimo de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las multas que conllevan esta infracción grave se recogen en el artículo 40 de esta ley, con sanciones que van de los 751 euros en los casos más leves, hasta los 7.500 euros para situaciones graves.