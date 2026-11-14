Olga, dueña de un nuevo negocio en Zaragoza: "Abrimos hace unos meses y ya vendemos platos hasta a los americanos"

Pasear por la ciudad sin mirar el móvil puede traer más de una sorpresa agradable.

En la puerta de una peluquería, un pequeño cartel anunciaba una pop-up de muebles y vajillas. La propuesta era, cuanto menos, curiosa. ¿Una tienda de decoración dentro de una peluquería?

La curiosidad pudo más y, después de preguntar, el peluquero, sin soltar las tijeras ni el mechón de pelo que tenía entre las manos, indicó amablemente que había que bajar las escaleras.

Allí, la peluquería daba paso a un pequeño mercadillo decorado con mucho gusto y cariño.

Entre vajillas antiguas, cristalerías y textiles, Olga y Vicky atendían a las primeras clientas.

Olga de la Alacena de Chloé y Victoria de El jardín de Paula. E.E

¿Qué es esto? "Pues La Alacena de Chloé y el Jardín de Paula", explicaba Olga divertida.

Se trata de una colaboración entre dos proyectos que comparten su gusto por los detalles y la decoración.

La Alacena de Chloé es un negocio que nació hace apenas unos meses y que ha encontrado en Instagram su principal escaparate.

Olga, diseñadora de interiores y propietaria de un estudio de decoración en Zaragoza, comenzó a interesarse por las vajillas antiguas casi por casualidad.

"Empecé trayendo algunas piezas para mí pero los clientes me decían: 'Oye, cuando vayas a Francia o a Inglaterra, tráeme unos platos de esos para mí', la cosa fue creciendo", cuenta.

Lo que comenzó como una afición terminó convirtiéndose en un nuevo negocio.

En junio abrió la cuenta de Instagram y desde entonces los pedidos no han dejado de llegar. "Vendemos platos hasta a los americanos", comenta sorprendida.

Su catálogo reúne piezas de distintas procedencias, con especial presencia de vajillas francesas e inglesas del siglo XIX. Entre las marcas que se pueden encontrar están Lunéville, Creil-Montereau o Jules Vieillard, además de cristalería de Baccarat y piezas de cristal soplado de Biot.

Los precios varían según el modelo.

Algunos platos se venden por 15 euros la unidad y otros, como los de la firma inglesa Johnson Brothers, alcanzan los 20 euros. Durante esta pop-up, además, ofrecen un 10% de descuento en los artículos.

Pero no todo son platos. Entre las piezas que más llaman la atención están unas servilletas antiguas que Olga tiñe para darles una nueva vida.

También tienen sábanas y manteles antiguos bordados a mano, cristalería y copas pintadas artesanalmente.

A ello se suma una selección de productos contemporáneos, como bajoplatos, pensados para combinar con las vajillas y vestir las mesas de cara a las próximas Navidades.

"Cogemos encargos, sobre todo ahora para Navidad", explica. La idea es ofrecer piezas que permitan crear mesas especiales mezclando elementos antiguos y actuales.

Aunque la mayor parte de las ventas se realizan a través de Instagram, Olga también dispone de un espacio físico en la ciudad.

Está situado en la calle San Juan de la Peña, número 70, donde tiene su estudio de decoración y una zona dedicada a las vajillas. Allí reúne más de un centenar de modelos diferentes.

La fórmula de venta es sencilla: publica fotografías de mesas preparadas con distintas colecciones y los interesados contactan con ella para solicitar las piezas que les gustan. "La mayoría de la gente compra por Instagram", explica.

Este nuevo negocio no ha sustituido su actividad como diseñadora de interiores. De hecho, asegura que ambos proyectos conviven sin problemas. "En el estudio tenemos obras hasta marzo, de momento. Siempre tenemos muchísimo trabajo. No tiene nada que ver", señala.

Pop Up 13 al 15 de noviembre

Esta no es la primera vez que La Alacena de Chloé organiza una tienda efímera.

En septiembre celebraron otra en el Café 1885 y ahora han vuelto con una nueva propuesta en colaboración con El Jardín de Paula, un proyecto floral que participa habitualmente en sus pop-ups.

La cita se puede visitar hasta el domingo 15 de noviembre, en horario de 10.00 a 20.00 y cuenta con un descuento del 10%.

Además de la exposición y venta de piezas de decoración, la programación incluye un taller de coronas de Navidad organizado por El Jardín de Paula.

Una oportunidad para descubrir que, a veces, detrás de una puerta por la que uno pasa todos los días puede esconderse un pequeño mundo de vajillas antiguas, cristalería y objetos con historia.