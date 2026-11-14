María y Antonio, revolucionan la presentación de viviendas con el 'home staging': "Queremos dar una experiencia real"

El sector inmobiliario experimenta una notable evolución gracias a la incorporación de nuevas metodologías a la hora de presentar una vivienda.

Entre ellas destaca el home staging, una técnica originaria de Estados Unidos que consiste en preparar y revalorizar los inmuebles antes de su salida al mercado con el objetivo de hacerlos más atractivos para los futuros compradores.

Al frente de esta innovadora propuesta se encuentra 'Althara Home Capital', un despacho inmobiliario fundado en 2025 por María Ariza y Antonio Abadía.

La consultoría aplica el home staging mediante presentaciones físicas y sensoriales cuidadosamente diseñadas, en las que intervienen elementos como mobiliario real, iluminación, aromas y música.

"El home staging es un arte y una estrategia de marketing que consiste en despersonalizar una vivienda para volverla a personalizar", explica María Ariza.

El objetivo es crear ambientes neutros y sofisticados, adaptados a las preferencias de cada cliente.

"Si ves una habitación roja, puede encantarte o parecerte un horror. En cambio, los tonos cálidos, perla y grises despiertan emociones positivas en cualquier visitante y consiguen que la casa se quede grabada en la retina", señala la fundadora.

Por su parte, Antonio Abadía pone el acento en el objetivo económico de esta transformación: Nosotros trabajamos para el vendedor. Si heredas la casa de tu abuela con muebles antiguos, le damos un cambio radical, vestimos la mesa con vajilla nueva, retiramos cuadros desfasados y colocamos plantas y muebles actuales".

Esta propuesta permite, además, que un fotógrafo especializado en arquitectura capture imágenes de gran impacto para su publicación en portales inmobiliarios y redes sociales.

"Solo dispones de unos 15 segundos para captar la atención de un comprador. Donde una agencia tradicional atrae a 50 interesados, nosotros logramos 150 visitas cualificadas, lo que permite defender la vivienda y alcanzar el mayor precio de venta posible", subraya Abadía.

Experiencia real

En un contexto en el que están de moda las recreaciones de viviendas por ordenador mediante inteligencia artificial, 'Althara Home Capital' apuesta decididamente por la experiencia física frente a la virtual.

"Muchas agencias recurren a la inteligencia artificial para abaratar costes, pero cuando el comprador llega a la casa y encuentra muebles rotos o estancias vacías en las que no sabe si cabe una cama, siente que le han engañado e inmediatamente piensa en ofrecer 30.000 euros menos", advierte Antonio Abadía.

Frente a este escenario, este despacho apuesta por mobiliario real y un atrezo completo para recrear cada estancia.

"Incluso en las viviendas con terraza colocamos una mesa y dos sillas reales para terminar la visita disfrutando de una copa de vino. Queremos que el cliente viva una experiencia real y completa", añade el fundador.

La experiencia no se limita al aspecto visual. Las visitas incorporan también un diseño sensorial adaptado al perfil del comprador.

Para ello, el equipo de 'Althara Home Capital' desarrolla un proyecto específico para cada propiedad, en el que selecciona una fragancia exclusiva y un hilo musical determinado.

"Buscamos que quien entre viva una experiencia inmersiva y no una simple visita inmobiliaria, la mesa está puesta, hay velas encendidas en los baños y el ambiente está minuciosamente cuidado", apunta María Ariza.

Para todos los públicos

Aunque el principal segmento de actividad de 'Althara Home Capital' se concentra en viviendas de gama media-alta, un mercado que en Zaragoza parte de los 450.000 euros y puede alcanzar el millón de euros o incluso superarlo, sus fundadores insisten en que la metodología de trabajo es la misma en cualquier punto de la ciudad.

"Hemos comercializado inmuebles de 200 metros cuadrados en Gran Vía o paseo de la Independencia, pero aplicamos exactamente el mismo mimo si nos encargan un piso en Torrero, San José o el Actur", recalca María Ariza.

Otro de los aspectos diferenciales de su propuesta es que todo este despliegue material no supone ningún coste adicional para el cliente, ya que está incluido en los honorarios habituales de intermediación. Es el propio despacho quien se encarga de gestionar el traslado y el montaje del mobiliario.

Esta implicación y cercanía con el cliente, desde el primer contacto hasta el cierre de la operación, ha propiciado que más del 95% de los encargos de la empresa procedan del boca a boca y de las recomendaciones personales.

"Nuestro sector es de personas y de confianza a largo plazo. Queremos que el cliente sienta que formamos un equipo y que nos tiene a su disposición incluso mucho después de haber firmado la venta", señala la pareja.