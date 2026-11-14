Las Fiestas de El Tubo hasta el 15 de noviembre: tapas, música en directo, cabezudos y actividades infantiles

Aunque el calendario ha obligado a retrasarlas, las Fiestas del Tubo ya están en marcha en Zaragoza.

La celebración, que tuvo que aplazarse por las inclemencias meteorológicas, arrancó este viernes 13 de noviembre y continuará durante todo el fin de semana, hasta el domingo 15, con música en directo, actividades infantiles y propuestas para todos los públicos.

Las calles del Casco Histórico se convierten así en escenario de una programación que combina artistas aragoneses, nombres consolidados de la música y algunas de las tradiciones más populares de estas fiestas. Eso siempre que el tiempo lo permita, claro.

Entre las actuaciones previstas figuran Domador, Narel, Maika Makovski, The Capaces y Manu Lanvin, además de La Banda del Canal, Samara Herrero y la Rondalla de Jotas.

Los más pequeños también tienen su espacio en estas fiestas. El programa incluye actividades infantiles, pintacaras, la segunda edición de la carrera para niños, así como la presencia de Esbarizaculos y los Cabezudos.

Fiestas del Tubo 2026 El Tubo

La programación comenzó este viernes a las 20.00 con el pregón del equipo de Casademont Zaragoza, que recibió además el Premio Embajador del Tubo.

Durante el acto se entregaron también los II Premios de Honor, unos reconocimientos con los que la asociación distingue a personas y entidades vinculadas a la historia y la actividad de la zona.

La Banda del Canal recibió el Premio Cultural; Pascualillo, representado por Teresa Blasco y Guillermo Vidal, el Premio Leyenda del Tubo; y Dionisio Sánchez, de Pollo Urbano, recibió un reconocimiento póstumo a su trayectoria. Tras el pregón, la música de Samara Herrero puso el broche a la primera jornada.

Fiestas del Tubo

La Asociación de Empresarios Sector El Tubo ha apostado este año por una programación que va más allá de la oferta gastronómica habitual del barrio.

El objetivo es llenar sus calles de actividad y acercar sus propuestas a públicos de todas las edades.

"Para nosotros es una forma de revitalizar y dinamizar nuestra zona. Queremos que la gente disfrute nuestras calles, pero no solo de nuestra gastronomía, de nuestros vinos y de nuestras cervezas, sino también de música en directo y de actividades para todos los públicos", explicó Isabel Palacín, gerente de la asociación.

Por su parte, el presidente de la entidad, Emilio Peña, confía en que el tiempo acompañe durante estas jornadas.

La celebración llega después de un año de trabajo en el que la asociación ha recibido la Placa al Mérito Turístico de Aragón, un reconocimiento concedido por el Gobierno autonómico.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, también destacó el papel del Tubo como uno de los espacios más representativos de la ciudad. "El Tubo es el corazón donde late Zaragoza, un barrio gastronómico muy diferente y excepcional", señaló durante la presentación.

Presentación de las Fiestas de El Tubo 2026. E.E

El Tubo

Las fiestas llegan en un momento especial para esta zona del Casco Histórico. En agosto de 2026, El Tubo fue declarado Bien de Interés Turístico de Aragón, a lo que se suma la Placa al Mérito Turístico recibida por la asociación.

Según los datos facilitados por la entidad, el sector genera más de 300 empleos directos y 1.100 indirectos, con una facturación media cercana a los 20 millones de euros.

Las fiestas continúan este sábado y domingo, por lo que todavía queda tiempo para acercarse al centro de Zaragoza, disfrutar de las actuaciones y participar en las actividades programadas en uno de los barrios con más personalidad de la capital aragonesa.