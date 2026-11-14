Buscan voluntarios para vivir gratis en una casa rural del Pirineo a cambio de cuidar animales y su huerto

Cuando se piensa en hacer un voluntariado suelen venir a la cabeza destinos exóticos como África, India o América Latina.

No obstante, no hace falta ‘cruzar el charco’ para ayudar. A veces aquellos que necesitan una mano están más cerca de lo que creemos.

Ejemplo de ello es un voluntariado disponible en Workaway, una plataforma internacional que conecta a viajeros con anfitriones que necesitan ayuda en distintas tareas, facilitando un intercambio cultural y a coste cero.

La anfitriona es una mujer de nacionalidad suiza que vive sola en una gran casa situada en un valle de los Pirineos sin vecinos cercanos, a 950 metros de altitud y a 3km del pueblo de Borau (Huesca).

Según explica, convive con cinco caballos, seis perros y varios gatos.

Además, entre sus aficiones se encuentran cultivar verduras, montar a caballo, criar abejas, hacer cerámica, pasear a los perros, nadar y aprender sobre espiritualidad.

"Este es un lugar ideal para descubrir cómo es vivir lejos del resto del mundo", asegura la anfitriona.

Sus animales. Workaway

Tareas

El día a día combina el cuidado de los animales, el trabajo en el huerto y el mantenimiento de la vivienda y sus instalaciones.

Entre las labores destacan alimentar a caballos, perros y gatos, plantar verduras, retirar malas hierbas y ocuparse del riego y los cultivos. También habrá que revisar las vallas para garantizar que los caballos permanezcan en sus respectivos cercados.

Asimismo, la colaboración incluye pequeños trabajos de bricolaje y reparación, así como proyectos de pintura, carpintería y cerámica. Una oportunidad para quienes disfrutan trabajando con las manos y no tienen miedo de ensuciarse un poco.

Precisamente, ese es el perfil que busca la anfitriona. Personas con iniciativa, cierta habilidad para el bricolaje y ganas de implicarse en las tareas cotidianas.

Eso sí, hay un requisito importante. La estancia debe ser de al menos un mes, aunque se valorará especialmente a quienes puedan prolongarla durante más tiempo.

"Me gustaría mucho encontrar a una persona o pareja con experiencia y/o habilidades útiles que quiera quedarse aquí uno o más años; en ese caso, sería un trabajo remunerado", afirma.

Vistas desde la finca. Workaway

Beneficios

A cambio de ayudar en las tareas diarias, la anfitriona ofrece alojamiento en una de las habitaciones de la planta baja de su casa, equipada con baño privado y televisión.

La alimentación también corre de su cuenta. Habitualmente prepara la comida, que es plato principal del día, mientras que los voluntarios se encargan de organizar y cocinar el resto de las comidas.

Pero la experiencia no consiste únicamente en trabajar. Durante el tiempo libre, hay oportunidad de disfrutar de la naturaleza, descubrir los valles cercanos o practicar actividades al aire libre como senderismo o visitas a los pueblos cercanos.

Además, quienes tengan inquietudes creativas podrán dedicar parte de su tiempo a la cerámica, una alternativa perfecta para probar algo diferente.

Todo ello en un entorno tranquilo, rodeado de montañas y animales.

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