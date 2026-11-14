El bonito pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: declarado Conjunto Histórico y rodeado de naturaleza

A unas dos horas en coche de Zaragoza, en la frontera entre Cataluña y Aragón, se encuentra Horta de Sant Joan, un pueblo que reúne historia, arte, gastronomía y naturaleza.

Su casco antiguo, la huella que dejó Pablo Picasso y su proximidad al Parque Natural de Els Ports lo convierten en un destino interesante para organizar una escapada rural de otoño.

Situado sobre una elevación del terreno, Horta de Sant Joan ofrece una estampa muy característica, con sus casas agrupadas en torno al casco histórico y un paisaje de campos de olivos que se extiende hasta donde alcanza la vista.

La agricultura de secano sigue siendo una de las principales actividades del municipio, que cuenta con un término muy extenso y una orografía marcada por las montañas y los ríos.

Al norte se encuentra la sierra de Pesells y, al sur, el Parque Natural de Els Ports.

Por el territorio también discurren los ríos Algars, Canaletes y Els Estrets, que contribuyen a dibujar un entorno de gran atractivo para quienes disfrutan del senderismo y las actividades al aire libre.

Un pueblo con historia

Uno de los grandes atractivos de Horta de Sant Joan es su conjunto histórico-artístico.

Su pasado está ligado a la presencia de los templarios y a distintos episodios de la historia de Cataluña.

Horta Sant Joan. Turismo Horta Sant Joan

La localidad también mantuvo su fidelidad a Felipe IV durante la Guerra de los Segadores.

Sin embargo, uno de los nombres que más ha contribuido a darlo a conocer internacionalmente es el de Pablo Picasso.

El pintor pasó temporadas en Horta y encontró en sus paisajes y rincones una fuente de inspiración para su obra.

Su relación con el municipio forma parte de la identidad del pueblo y constituye uno de los principales motivos para acercarse a conocerlo.

Horta Sant Joan. Ayuntamiento Horta de Sant Joan

Recorrer sus calles y descubrir su patrimonio es un plan que puede ocupar buena parte de una mañana.

Después, la visita puede ampliarse con diferentes excursiones por los alrededores.

Una escapada entre naturaleza

El Parque Natural de Els Ports es uno de los grandes reclamos del entorno.

Sus montañas, formaciones rocosas y caminos ofrecen distintas posibilidades para disfrutar de la naturaleza, tanto a pie como mediante actividades de turismo activo organizadas por empresas de la zona.

La escapada también permite descubrir otros destinos cercanos.

Una posibilidad es dirigirse hacia Gandesa, donde se puede visitar el centro de interpretación dedicado a la Batalla del Ebro y conocer algunos de los episodios más importantes de este enfrentamiento de la Guerra Civil.

Otra alternativa es continuar hasta Miravet para descubrir su fortaleza templaria y cruzar el río Ebro en una de sus tradicionales barcazas.

También merece la pena acercarse a Benifallet, donde se encuentran las conocidas cuevas de las Maravillas.

Por todo ello, Horta de Sant Joan es una buena opción para organizar un viaje de varios días.

Su cercanía a Aragón permite llegar desde Zaragoza en aproximadamente dos horas, aunque lo recomendable es aprovechar un fin de semana largo para recorrer con tranquilidad el pueblo y sus alrededores.

A la vuelta de la esquina está el puente de la Inmaculada, cuando serán festivos laborales el lunes 7 y martes 8 de diciembre; una gran oportunidad para conocer pueblos con encanto como Horta de Sant Joan.