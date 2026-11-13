Álex Nasu y una junta de vecinos. Tiktok (@alexcomunidades) / E.E / Mejorada con IA

Álex, administrador de fincas: "Se puede cobrar intereses a los morosos de una comunidad, solo hace falta mayoría simple"

El dicho de "el roce hace el cariño" no suele valer en las comunidades de propietarios, al menos por norma general.

Cuando varias personas comparten un espacio cuya gestión y decisiones recaen en el acuerdo de la mayoría, pueden surgir todo tipo de rencillas vecinales.

Uno de los problemas más grandes en las comunidades de vecinos es la falta de pago de las cuotas comunes, fundamentales para mantener el edificio en perfecto estado.

Cuando no es suficiente con dar un toque al vecino moroso y esperar a que pague confiando en su buena fe, los propietarios y en especial el administrador y presidente, deben accionar todas las palancas posibles para reclamar esta deuda.

Así lo explica el administrador de fincas Álex Nasu en sus redes sociales (@alexcomunidades).

"Se pueden cobrar intereses a los morosos de la comunidad y además aprobar esta medida es más fácil de lo que piensas", afirma el profesional.

Las comunidades de propietarios pueden penalizar a los vecinos morosos aplicando intereses adicionales sobre las deudas acumuladas, un acuerdo que requiere únicamente mayoría simple de los asistentes en la junta correspondiente.

Según explica, "estos intereses no tienen carácter retroactivo". Es decir, solo afecta a los impagos generados a partir de su aprobación.

Por otro lado, asegura que no hace falta inscribirlo en el Registro de la Propiedad para aplicarlo a los actuales propietarios.

La cosa cambia para los futuros compradores, ya que, en tal caso, resulta indispensable modificar los estatutos comunitarios mediante el consenso unánime e inscribir dicho cambio en el registro oficial.

Intereses

"La ley dice que se pueden aplicar intereses superiores al interés legal, pero no especifica cuánto", señala.

A la hora de la verdad, los tribunales suelen considerar razonable un recargo anual situado entre el ocho y el diez por ciento.

Otras medidas

Más allá de imponerle unos intereses a su deuda, este tipo de propietarios pueden acudir a las juntas de vecinos y participar en las conversaciones, pero no tiene derecho a votar los acuerdos.

Esta limitación desaparece si acredita que ha consignado la cantidad adeudada ante un juzgado o un notario.

Además, la comunidad puede decidir restringirle el acceso a instalaciones recreativas y servicios comunes no esenciales, como la piscina, el gimnasio o las pistas deportivas.

Sin embargo, esta medida nunca puede comprometer las condiciones de habitabilidad de la vivienda ni dificultar el acceso a ella. Lo que no está permitido es tomarse la justicia por su mano.

En este aspecto, la comunidad no puede cortar suministros básicos como el agua o la electricidad, cambiar cerraduras que impidan el uso de elementos comunes esenciales ni recurrir a amenazas, coacciones o situaciones de acoso.

Tampoco puede imponer multas o sanciones económicas al vecino moroso, ya que una comunidad de propietarios carece de potestad sancionadora para hacerlo.