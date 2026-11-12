Reyes, dueña del bar familiar en un pueblo de 65 habitantes: "Yo no recibo ninguna ayuda de ningún sitio"

De vez en cuando aparecen anuncios de pueblos que ofrecen casa gratis a cambio de trabajar en el bar.

En Aragón el problema de la despoblación hace que muchos ayuntamientos se las tengan que ingeniar para mantener servicios; y el bar en un pueblo es algo indispensable.

Reyes, sin embargo, gestiona el bar familiar desde hace años sola; es el único bar del pueblo de apenas 65 habitantes, pero no cuenta con ayudas ni de ayuntamiento ni de la diputación.

Reyes con 55 años, lleva toda una vida vinculada al bar familiar del pueblo, que se ha convertido en mucho más que un establecimiento hostelero: es uno de los principales puntos de encuentro de los vecinos.

"Yo nací aquí y, si Dios quiere, aquí me moriré", cuenta Reyes, que únicamente pasó dos años fuera del pueblo, durante su etapa de estudios en Zaragoza.

Primero lo llevaba su madre y, cuando esta dejó de poder hacerse cargo, Reyes tomó el relevo.

Desde entonces, ha seguido al frente del establecimiento, compaginando la hostelería con sus responsabilidades municipales, pues desde hace varios años también es la alcaldesa de la localidad.

Reyes y algunas clientas en el bar del pueblo. Cedida.

Plenas tiene unos 65 habitantes durante buena parte del año, aunque los empadronados rondan los 110.

En un municipio de estas dimensiones, mantener abierto el bar es fundamental para conservar la vida social.

Allí acuden los vecinos a tomar café, echar una partida de cartas, encontrarse con conocidos o simplemente pasar un rato acompañados.

"Es un poco parte del alma del pueblo", asegura Reyes.

La actividad cambia según la época del año: en invierno hay menos movimiento, mientras que los fines de semana y durante el verano aumenta la población y el bar recupera parte de su actividad.

También sirve como punto de reunión cuando se organizan fiestas y otras actividades en el municipio.

Sin embargo, mantener el negocio abierto no es sencillo. Reyes trabaja prácticamente sola y el establecimiento funciona como cafetería, ya que no dispone de cocina para ofrecer comidas o menús.

Además, tiene que afrontar por su cuenta los gastos de mantenimiento, electricidad y demás suministros.

En este sentido, compara su situación con la de otros municipios que cuentan con bares de titularidad municipal.

"No es como el bar municipal, que seguramente el gasto de la luz y demás te lo paga todo la ayuda, como pasa en la mayoría de los pueblos", explica.

"Los que llevamos el negocio de siempre estamos aquí intentando aguantar, pero nadie nos pregunta cómo pagamos todos los gastos que tenemos", se queja.

La alcaldesa reconoce que es una situación que pesa especialmente durante los meses de invierno, cuando la clientela disminuye y mantener el establecimiento abierto requiere un esfuerzo todavía mayor.

"Lo haces todo de siempre y lo sigues haciendo. Es una forma de vida, de ayudar al pueblo y ya está", resume.

Un futuro incierto

La continuidad del negocio es una de sus mayores preocupaciones.

Reyes no tiene hijos, su hermana vive en Zaragoza y su hermano trabaja en el campo, por lo que no existe un relevo familiar asegurado. De hecho, reconoce que probablemente el bar ya habría cerrado si no fuera por su empeño en mantenerlo abierto.

"Estoy aguantando yo porque, si fuera por mi familia, seguramente estaría ya cerrado", admite.

No sabe cuánto tiempo podrá continuar, pero tiene claro que no puede estar toda la vida detrás de la barra.

"No pretendáis que voy a estar aquí hasta los 70 años", advierte divertida a los vecinos.

Su posible jubilación plantea un problema que va más allá de su situación personal.

El cierre supondría perder uno de los espacios de convivencia de Plenas, especialmente importante para sus vecinos de más edad, que encuentran en el bar un lugar donde reunirse y mantener el contacto diario.

Allí, los mayores "tienen mucha vida", cuidan del huerto por las mañanas, toman el café, echan una partida de cartas y dan un paseo por la tarde. "Mi padre tiene 90 años y no se aburre", cuenta la hostelera.

Mientras tanto, Reyes continúa repartiendo sus horas entre el Ayuntamiento y el negocio familiar, intentando que el bar siga levantando la persiana en un pueblo donde cada servicio cuenta.