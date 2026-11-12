Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca gratis a cambio de cuidar sus animales y su huerto

¿Quién no ha pensado nunca en dejarlo todo y mudarse a un pequeño pueblo en busca de la tranquilidad? Seguramente, muchos de los aquí presentes.

Existen voluntariados que ofrecen ese tipo de experiencias y que suponen una primera toma de contacto ideal para aquellos aventureros con estas inquietudes.

Simone y Julie, una pareja alemana y francesa, son un ejemplo de ello.

En 2020 dejaron atrás el bullicio de la ciudad para instalarse en una finca autosuficiente en pleno Matarraña, una de las zonas más bonitas de Teruel.

Ahora, están en búsqueda de voluntarios que les ayuden a gestionar su finca, hacer reparaciones y cuidar de sus animales y huertos.

El voluntariado

La finca está ubicada a 2 km del pueblo más cercano, prometiendo un entorno perfecto para descansar y reconectar con la naturaleza.

"Cuando te despiertes por la mañana, te recibirán los sonidos de los pájaros en los árboles, los cencerros de las vacas cercanas, el canto de nuestro gallo y tal vez el sonido del tractor de un agricultor que se dirige al trabajo", explican.

La pareja busca personas comprometidas con el modo de vida autosuficiente, así como respetuosas, responsables y habilidosas.

Entre las tareas a realizar se encuentra el cuidado de los animales que viven en la finca (perros, gatos y gallinas), la mayoría de ellos rescatados.

Las gallinas de la finca. Workaway

Asimismo, cuidar el huerto y los árboles frutales, cosechar aceitunas y almendras, mantenimiento del bosque, reparar cercas y otras infraestructuras, así como construir muros de piedra seca.

Las horas de trabajo varían según la temporada, siendo especialmente intensas al principio de verano, cuando todavía no ha llegado del todo el calor, y avanzado el invierno.

"Les enseñaremos a aprovechar los recursos naturales, como la recolección y el reciclaje de agua en una de las regiones más áridas de Europa", aseguran.

Beneficios

Normalmente, los fines de semana son libres, distribuyendo las horas de ayuda de lunes a viernes.

Asimismo, ofrecen una casa independiente totalmente gratis durante la estancia. La vivienda cuenta con todas las amenidades y conexión a internet, a excepción de lavadora, teniendo que ir al pueblo más cercano ubicado a 15 minutos en coche.

Casa de los voluntarios. Workaway

"La estancia fue absolutamente maravillosa. La casa es muy acogedora y tiene una chimenea estupenda para los días más fríos", comenta en una reseña uno de los anteriores voluntarios.

En lo que a manutención se refiere, cada uno es responsable de sus propias comidas.

"Dado que viviremos en la misma tierra, valoramos la privacidad y el respeto mutuo. El tiempo juntos será espontáneo y basado en las necesidades mutuas, dando a cada uno su propio espacio", señalan.

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