La gran fiesta de Navidad el 28 y 29 de noviembre en este pueblo: mercadillo, música, talleres y encendido del árbol

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Poco a poco se ha ido anunciando las fechas de los encendidos navideños y junto con ellos llegan los tan esperados mercadillos.

En Aragón, si hay una cita imprescindible para los amantes de esta época del año es Elfiñena.

El pueblo de Ontiñena, en la Provincia de Huesca, se transformará por completo en una villa de Navidad del 28 al 29 de noviembre, con mercadillo, talleres, juegos y villancicos.

Elfiñena

Cada año, cuando se acercan estas fechas, esta pequeña localidad aragonesa se convierte en Elfiñena, un singular pueblo de elfos en el que la ilusión y la participación vecinal son las grandes protagonistas.

El próximo fin de semana del 28 y 29 de noviembre, sus calles volverán a llenarse de personajes fantásticos, actividades infantiles, música y ambiente navideño.

Mercadillo navideño en Otiñena. Elfiñena.

Se trata de un proyecto muy particular en el que los vecinos se implican para dar vida a una comunidad de elfos que, según cuenta su propia historia, convive en este rincón de Aragón desde hace décadas.

Una propuesta diferente que transforma el municipio durante todo un fin de semana y que busca reunir a familias y visitantes alrededor de la magia de estas fiestas.

La Feria Navideña Elfiñena contará con un mercadillo élfico, espectáculos, talleres y recorridos por el pueblo.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado por la tarde, cuando los elfos salgan a las calles en su tradicional desfile.

La jornada terminará con otro de los grandes atractivos del programa: el encendido del árbol de Navidad, previsto para las 20.00 horas.

Programa

La programación arrancará el sábado 28 de noviembre a las 10.00 horas con la apertura del mercadillo élfico, que permanecerá abierto hasta las 20.00 horas.

Durante todo el día también habrá entreno de Nambudo, pintacaras, actividades infantiles y un taller de felicitaciones navideñas.

El musical de Elfiñena tendrá dos pases, uno de 12.30 a 13.30 horas y otro de 17.00 a 18.00 horas. Después llegará el desfile élfico, a las 19.00, antes del encendido del árbol.

El domingo 29 la actividad continuará con nuevas propuestas para descubrir este particular universo navideño.

A las 11.30 horas se celebrará una ruta élfica por la mañana y, a las 16.00 horas, tendrá lugar un segundo recorrido por la tarde.

El musical volverá a representarse en dos sesiones, a las 12.30 y a las 17.00 horas. Las entradas, tanto para las rutas como para el musical, se pueden comprar a través de este enlace.

Cómo llegar a Ontiñena

El pueblo oscense está a una hora y media en coche desde Zaragoza.

Para llegar, solo tienes que enfilar la A-23 en dirección a Huesca y dejar atrás la ciudad por el cinturón. El trayecto comienza cómodo y rápido, avanzando entre campos abiertos que ya anticipan el paisaje de Monegros.

Tras unos kilómetros, basta con tomar el desvío a la N-211 rumbo a Sariñena. La carretera avanza tranquila, con rectas largas y pueblos dispersos que invitan a bajar la ventanilla y dejar que el viaje vaya tomando su propio ritmo.

Cuando veas las indicaciones hacia Ontiñena, solo queda seguir por las carreteras locales que serpentean entre cultivos.