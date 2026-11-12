La FAMCP busca en Campo de Belchite unir territorio para impulsar la futura Ley del Pequeño Municipio de Aragón. FAMCP.

La FAMCP mantiene un encuentro con representantes municipales de una de las comarcas más despobladas de Aragón para conocer sus necesidades y propuestas.

La FAMCP busca en Campo de Belchite unir territorio para impulsar la futura Ley del Pequeño Municipio de Aragón

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha visitado la Comarca Campo de Belchite, una de las más despobladas de la provincia de Zaragoza, dentro de su ronda de encuentros que tiene como objetivo construir una futura Ley del Pequeño Municipio desde el consenso y con el territorio.

Durante el encuentro, al que han asistido el presidente de la FAMCP y máximo responsable de la Comarca, Carmelo Pérez, y la vicepresidenta de la Federación, Yolanda Sevilla, junto al equipo técnico del proyecto, del que también forma parte el alcalde de La Puebla de Albortón, Jesús Naval, y el que ha reunido a alcaldes y secretarios de la zona, ha buscado conocer, de primera mano, la diversidad territorial de Aragón, recogiendo las necesidades, dificultades y propuestas de los representantes municipales.

El presidente de la FAMCP, Carmelo Pérez, ha agradecido la asistencia a todos los representantes municipales y comarcales de la zona, su colaboración, al tiempo que ha destacado la importancia de este tipo de reuniones que buscan el consenso del territorio, ya que “son los alcaldes y concejales los que día a día encuentran dificultades para gestionar sus ayuntamientos.

Esta Ley se construye para dar respuesta a esas necesidades”. En esta misma línea, Pérez ha insistido en que “la norma debe representar al conjunto del territorio aragonés”.

Pérez ha insistido en que “Aragón cuenta con una realidad territorial muy diversa y no todos los municipios tienen las mismas dificultades ni las mismas necesidades”.

Por todo ello, “necesitamos tener herramientas que permitan mejorar la asistencia técnica, faciliten la financiación y reduzcan las cargas administrativas”.

Para el presidente de la FAMCP, “los alcaldes y concejales tienen que poder dedicar sus esfuerzos a atender a sus vecinos y mejorar sus municipios, sin que la falta de medios se convierta en un obstáculo”.

Asimismo, la vicepresidenta de la FAMCP y presidenta de la Comisión de Pequeños Municipios de la Federación, Yolanda Sevilla, ha defendido que la futura ley debe facilitar la gestión diaria de los ayuntamientos más pequeños.

Según Sevilla, “como alcaldesa de Linares de Mora, sé lo que cuesta sacar adelante una obra o poner en marcha un servicio cuando tienes poco personal y cada trámite depende de que alguien pueda atenderlo. Por eso es importante venir al Maestrazgo y escuchar a quienes tienen que resolver esos problemas cada día”.

En definitiva, la FAMCP sigue abogando por este tipo de encuentros que tratan de plasmar la realidad de los pequeños municipios y que ponen en valor la unidad, la participación y la escucha activa como pilares fundamentales para construir un marco normativo útil para las entidades locales.