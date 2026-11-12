Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a 14 festivos al año sin perder sueldo ni tener que recuperarlos

Llega uno de los puentes más esperados del año, la Constitución. Cuatro días de descanso que muchos aprovechan para hacer una escapada, visitar a la familia o, simplemente, desconectar de la rutina sin salir de casa.

Sin embargo, más allá de los planes para estos días, conviene recordar que los festivos son un derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores y que la ley garantiza hasta 14 días festivos al año.

"Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales", recoge el art. 37.2 del Estatuto.

En otras palabras, los trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a disfrutar de hasta 14 festivos anuales, dos de ellos de carácter local, además de sus vacaciones.

Estas últimas cuentan con un mínimo de 30 días naturales al año, salvo que el convenio colectivo establezca condiciones más favorables.

Cada año, el Gobierno central establece mediante decreto el calendario de festivos de ámbito nacional.

No obstante, las comunidades autónomas pueden cambiar algunas de esas fechas por otras que tengan especial relevancia en su territorio. Por ejemplo, en el caso de Aragón uno de estos festivos será siempre el 23 de abril, día de San Jorge, patrón de la comunidad.

Asimismo, los días festivos "son retribuidos y no recuperables", por lo que se cobran igual que cualquier otra jornada laboral, aunque el trabajador no tenga que acudir a su puesto.

Por tanto, nadie debería ver reducida su nómina por el simple hecho de no trabajar esos días.

Organización festivos

Estos 14 festivos se organizan de la siguiente manera:

Ocho festivos nacionales inamovibles , los cuales son de carácter obligatorio y no sustituibles, no pudiendo las comunidades autónomas cambiar su fecha. “En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España”, matiza el Estatuto.

, los cuales son de carácter obligatorio y no sustituibles, no pudiendo las comunidades autónomas cambiar su fecha. “En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España”, matiza el Estatuto. Cuatro festivos autonómicos , competencia de cada territorio.

, competencia de cada territorio. Dos festivos locales, designados por los ayuntamientos.

Trabajar en festivo

Aunque los festivos están pensados para colgar el cartel de 'cerrado' y dejar a un lado el despertador, no siempre implican un día libre.

La ley permite trabajar en esas fechas cuando así lo recoge el contrato o el convenio colectivo, o cuando existen razones técnicas, organizativas o productivas que lo justifican.

Es una situación habitual en sectores que no entienden de calendarios, como la hostelería, el comercio, la sanidad o los servicios de emergencia.

Si el contrato o el convenio contempla trabajar en festivos, el empleado tendrá la obligación de acudir a su puesto.

Eso sí, la empresa debe compensar esas horas, ya sea mediante una retribución económica o concediendo un día de descanso.

La fórmula concreta dependerá de lo que establezca el convenio colectivo aplicable, por lo que comprobarlo antes de todo resulta fundamental.