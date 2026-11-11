Dos personas buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo a cambio de trabajar 25 horas en un albergue

Dos socios buscan una ayuda extra en las tareas de limpieza y cocina de un albergue y restaurante ubicado en la pequeña localidad Ruesta, en pleno prepirineo aragonés.

Se trata de uno de los pueblos azotados por la despoblación aunque, como bien advierte el refranero popular, “a veces menos, es más”.

En este sentido, si eres amante de los pueblos pequeños cargados de historia, Ruesta puede presumir de un precioso casco histórico medieval y de una dura historia de repoblación a sus espaldas, tras sufrir un abandono de sus habitantes por la construcción del Embalse de Yesa en los 60’.

Vistas aéreas de Ruesta y el embalse de Yesa. Worldpackers.

"Es importante dejar claro que somos los únicos habitantes, y que no existe ningún tipo de servicio ni transporte público", explican los socios, matizando que, en contraprestación "Ruesta es un sitio perfecto para conectar contigo mismo, la naturaleza y lo rural, y tener tiempo libre para tus hobbies o aficiones".

El voluntariado

Un voluntariado puede ser la oportunidad perfecta para "matar dos pájaros de un tiro", descubriendo el precioso entorno de las Cinco Villas mientras ayudas en la gestión del albergue.

Vistas del interior del pueblo. Worldpackers.

Las principales tareas se centran en realizar labores de cocina, como dar apoyo en los servicios y en la organización de los mismos o ayudar a preparar las comidas.

Asimismo, también se requiere un apoyo para el bar, preparando, sirviendo y haciendo inventario de bebidas.

Por otro lado, se exige colaborar en las tareas de limpieza, ayudando a limpiar las habitaciones y las zonas comunes.

En total, las horas de trabajo se cuentan por 25 horas semanales, el equivalente a una media jornada, dejando completamente libres 2 días a la semana para descansar o descubrir la zona.

Concretamente, plantean jornadas de cinco horas diarias durante cinco días de la semana.

"Se trata de un albergue de 58 plazas, y necesitamos ayuda sobre todo en cocina, la atención al cliente y la limpieza de nuestro local", señalan los socios.

Exterior e interior de Casa Valentín, albergue de Ruesta. Worldpackers.

Beneficios

Más allá de los dos días libres, el alojamiento y las comidas son totalmente gratuitas para los voluntarios.

En cuanto al alojamiento, tendrás dos opciones: una habitación privada, con cama y espacio solo para ti, o una habitación compartida con otros miembros del equipo.

La manutención también está cubierta. Durante toda tu estancia podrás disfrutar de desayuno, comida y cena gratuitos cada día, sin tener que preocuparte por los gastos de alimentación.

Además, la experiencia incluye descuentos en pubs cercanos, así como en comidas y bebidas del bar del establecimiento. También podrás beneficiarte de precios especiales en tours y excursiones.

Entre las comodidades adicionales destaca el acceso gratuito a la lavandería, además de conexión básica a Internet, suficiente para realizar algunas tareas de trabajo en remoto.

Requisitos para participar

Para optar a esta experiencia es necesario tener entre 18 y 80 años y contar con un nivel fluido de español o conocimientos básicos de inglés.

La convocatoria está abierta tanto a voluntarios que viajen por su cuenta como a parejas y grupos de dos personas.

Opiniones

Las reseñas de esta experiencia cuentan con una valoración media de 5 puntos sobre 5, con 18 comentarios de antiguos voluntarios que ya han vivido la experiencia.

Entre ellas, podemos encontrar voluntarios venidos de todas las partes del mundo.

"Desde el primer momento nos hicieron sentir muy cómodos y como en casa”, señala un joven argentino. Mientras, otra comenta: "He comido y dormido muy bien. Las tareas son llevaderas y el pueblo es una maravilla. Nos veremos de nuevo!".

Si deseas más información sobre este voluntariado en Ruesta, pincha aquí.