Venden en Jysk el puf de almacenaje más elegante y versátil: disponible por 49,99 euros y en color arena

Hay días en los que parece que la casa se ha quedado pequeña. Una manta por aquí, las zapatillas de estar por casa por allá y esas chaquetas encima de las sillas que nunca duermen en el armario.

¿Quién no ha deseado tener un escondite mágico donde hacer desaparecer el desorden en cuestión de segundos? Porque, seamos sinceros, a veces no necesitamos más espacio, sino mejores ideas para aprovecharlo.

Y precisamente para eso hay soluciones que, además de prácticas, decoran. Como este puf de almacenaje Gislev, de Jysk, que está disponible a tan solo 49,99 euros.

Puf de almacenaje Gislev. Jysk

Así es el mueble

Jysk amplía su apuesta por el mobiliario funcional con este puf de almacenaje de diseño ovalado, una pieza que combina comodidad y capacidad para guardar todo aquello que no queremos dejar a la vista.

Está disponible únicamente en color arena, una tonalidad neutra que encaja especialmente bien en salones y dormitorios de decoración clara y contemporánea.

Su principal atractivo está bajo el asiento, ya que esconde un compartimento amplio en el que guardar desde mantas y cojines hasta ropa u otros enseres del hogar.

Además, incorpora un asiento acolchado de espuma que permite utilizarlo como una plaza adicional cuando llegan visitas o simplemente para descansar mientras te cambias las zapatillas.

En cuanto a sus características, está fabricado con una combinación de carbonato de calcio, fibra de madera, eucalipto macizo y poliéster.

Pesa unos 8 kilos y, una vez montado, alcanza unas dimensiones de 65 centímetros de ancho, 40 de alto y 36 de profundidad.

Eso sí, quienes busquen una alternativa más económica pueden optar por otro modelo de la misma línea, con diseño redondo, 36 centímetros de diámetro y 40 de altura, que cuesta 5 euros menos.

Se entrega desmontado, por lo que será necesario montarlo antes de colocarlo en su rincón favorito.

Así es el mueble. Jysk.

Opiniones

El éxito de este producto es palpable en sus buenas valoraciones de antiguos compradores, con un alto 4.8 sobre 5 y más de 200 reseñas.

"Me sorprendió gratamente el puf. Dado su bajo precio, esperaba uno más endeble. Pero es un puf robusto, con un tapizado precioso y una tapa que encaja a la perfección", escribe Ros, un antiguo cliente. Mientras, Leire comenta: "Como en las fotos, es de buena calidad".

En definitiva, una opción a tener en cuenta si estás barajando contar con un soporte de almacenamiento extra en tu hogar.