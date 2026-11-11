La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EP

Entró en vigor: los trabajadores pueden reclamar un 10% de intereses si alguna vez han cobrado tarde su nómina

Pocas alegrías hay más grandes que llegar a fin de mes 'sano y salvo' esperando ese ansiado momento de cobrar la nómina.

Pues bien, imagina que ese día no llega o, más bien, tarda en llegar.

Aunque tu superior directo justifique la situación alegando que se trata de un problema de mala gestión y asegurando el cobro en los días próximos, como suele decirse, "el mal ya está hecho".

En este sentido, conviene conocer los derechos laborales que tienen los empleados por cuenta ajena cuando se enfrentan a este tipo de situaciones.

El Estatuto de los Trabajadores es claro al respecto:

"La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes", señala el art. 29.1.

En otras palabras, debe cobrarse siempre el mismo día y dicho pago, en ninguno de los casos, podrá dilatarse más de 30 días.

Asimismo, cuando el empresario tarde en pagar la nómina dará pie a que el trabajador pueda exigir un 10% de intereses.

"El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado", señala el art. 29.3 del Estatuto.

Es decir, en tal caso el trabajador deberá cobrar la cantidad adeudada más un 10% de intereses.

Cabe destacar que se trata de un interés anual, por lo que si un empleado cobrase 1.500 euros al mes y sufriera un retraso de 15 días en cobrar su sueldo, podría reclamar 6,16 euros extra, es decir, el resultado proporcional de esos días.

Se calcula multiplicando el salario (1.500 euros) por el 10% de intereses y por los días de retraso divididos entre el año (15/365).

Si, por ejemplo, la empresa tarda un año en pagar un salario, el interés por mora salarial ascendería a cobrar 150 euros extra.

Eso sí, las acciones para reclamar salarios y sus intereses prescriben al año desde que pudieron ser ejercitadas. Por lo que, en caso de ocurrir, lo mejor será recabar pruebas del retraso en el pago y reclamar antes de que pase el año.

Tribunal Supremo

A raíz de la STS del 17 de junio de 2014, se establecieron unos criterios objetivos y automáticos a la hora de reconocer este derecho.

El interés del 10 % se aplica siempre que exista una deuda salarial , aunque su importe haya sido objeto de disputa o el cálculo resulte complejo.

, aunque su importe haya sido objeto de disputa o el cálculo resulte complejo. Tampoco es necesario demostrar que la empresa actuó de mala fe o que no tenía motivos para retrasar el pago.

o que no tenía motivos para retrasar el pago. No importa si el importe se discutió o era dudoso al inicio.

Cobrar tarde no significa tener que conformarse con esperar. La ley garantiza el derecho al salario y, si la empresa se retrasa, también tu derecho a reclamar los intereses que te corresponden.