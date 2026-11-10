Santiago, alcalde de un pueblo de 50 habitantes: "Estamos construyendo seis viviendas y el alquiler será de 250 euros"

La falta de vivienda es uno de los principales obstáculos para quienes quieren instalarse en los pueblos pequeños (o en cualquier lugar de España).

En Godojos, un municipio zaragozano de unos 50 habitantes perteneciente a la Comunidad de Calatayud, el Ayuntamiento ha decidido actuar para intentar cambiar esta situación.

Su alcalde, Santiago Cebolla Yagüe, explica que están rehabilitando varias casas antiguas que han pasado a manos municipales para convertirlas en seis viviendas sociales de alquiler a precios asequibles.

La idea es que puedan convertirse en una oportunidad para matrimonios, familias jóvenes y trabajadores de la zona que estén buscando un lugar donde vivir. Si se cumplen los plazos previstos, las seis viviendas estarán listas a finales de 2027.

El precio será uno de los principales atractivos.

Según avanza el alcalde, "los alquileres rondarán los 250 euros mensuales".

El objetivo del proyecto va más allá de ofrecer una vivienda barata. El Ayuntamiento quiere conseguir que "nuevas familias se instalen en el municipio y ayuden a rejuvenecer una población cada vez más envejecida".

"No nos importa el dinero, sino poder asentar algo de población joven en el pueblo", señala Cebolla. Por eso, las futuras bases de adjudicación contemplarán criterios que favorezcan la llegada de jóvenes. Ser menor de 40 años, tener pareja o contar con hijos serán circunstancias que se valorarán a la hora de repartir los puntos.

Servicios en un pueblo pequeño

Una vivienda asequible es un primer paso, pero para que una familia decida trasladarse a un municipio pequeño también necesita contar con servicios que faciliten su día a día.

En este sentido, Godojos dispone de algunas prestaciones que pueden resultar importantes, especialmente para quienes tienen hijos.

El alcalde destaca que existe un servicio de transporte para llevar a los niños al colegio y también autobús para los desplazamientos al instituto. De esta manera, las familias no tienen que depender necesariamente del coche para que sus hijos puedan acudir a clase.

Además, el municipio cuenta con un polideportivo donde los más pequeños pueden practicar actividades deportivas como fútbol o baloncesto.

Godojos no dispone, sin embargo, de tienda propia. Para hacer la compra, los vecinos se desplazan habitualmente hasta Alhama de Aragón, situado a unos cinco kilómetros, donde encuentran comercios y otros servicios. Calatayud queda a unos 30 kilómetros, es decir, una media hora en coche.

Son algunas de las particularidades de vivir en una localidad pequeña, donde la tranquilidad y el contacto entre vecinos conviven con la necesidad de desplazarse para determinadas gestiones y compras.

El bar

Otro de los asuntos que ha conseguido resolver el Ayuntamiento en los últimos meses es la falta de una persona que se hiciera cargo del bar municipal. El establecimiento llevaba un tiempo sin actividad después de que su anterior responsable tuviera que dejarlo por motivos de salud.

"Por desgracia, tuvo una enfermedad y tuvo que dejarlo", explica el alcalde, que recuerda que el Ayuntamiento decidió sacar el negocio a licitación para encontrar a alguien que pudiera asumir su gestión.

No fue fácil encontrar a una persona interesada entre los propios vecinos. Como ocurre en muchos municipios pequeños, buena parte de la población tiene ya su trabajo o está jubilada, por lo que hacerse cargo de un negocio de estas características suponía una dificultad añadida.

Finalmente, el bar ha encontrado nuevo responsable.

Se trata de un hombre de Pamplona, de 60 años, que ha llegado al municipio junto a su pareja. Su intención no es únicamente hacerse cargo del establecimiento, sino también abandonar la ciudad y encontrar en Godojos un lugar donde vivir cuando llegue su jubilación.

Su llegada ha sido bien recibida por los vecinos, que están intentando ayudarle en estos primeros meses para facilitar su adaptación y el funcionamiento del negocio.

En una localidad de apenas 50 habitantes, mantener abiertos estos espacios de convivencia resulta especialmente importante.

"El bar es algo imprescindible, pues uno sale a pasar un rato y habla con los vecinos. Al final es el centro de reunión de la gente del pueblo", concluye el alcalde.