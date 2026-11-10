Juan Manuel Lorente y un cartel de huelga. @juanmalorente_laboralista / CCOO Aragón / Mejorada con IA

Juan, abogado laboralista sobre la huelga del 11-N: "La empresa puede descontarte el sueldo; si no vas, no cobras"

España no vive una huelga general desde noviembre de 2012.

Catorce años después, el próximo 11 de noviembre, las organizaciones sindicales vuelven a llamar a los trabajadores a secundar una huelga para reclamar mejores salarios, limitar los alquileres, viviendas más asequibles y medidas que ayuden a recuperar el poder adquisitivo de la población.

Ante esta convocatoria, quienes se planteen secundar el paro deben conocer qué consecuencias puede tener esta decisión en su situación laboral.

Para resolver estas dudas, el abogado laboralista Juan Manuel Lorente (@juanmalorente_laboralista) ha explicado en uno de sus vídeos las principales implicaciones de participar en una huelga general.

Según explica, durante una huelga general, los trabajadores en España cuentan con derechos y obligaciones específicos frente a las acciones que los empleadores pueden tomar.

Derechos

En primer lugar, Lorente aclara que las empresas pueden preguntar a sus trabajadores si tienen previsto secundar la huelga.

Sin embargo, los empleados no están obligados a revelar su decisión.

Aunque finalmente decidan ejercer su derecho a la huelga, "no estás obligado a decir que vas ni a confirmar tu asistencia", afirma el abogado.

Este tipo de consultas responden a necesidades organizativas de la empresa de cara a planificar la jornada. Eso sí, siempre deberán respetar un límite que no puede sobrepasarse.

"La empresa no puede contratar a nadie justo para ese día. Tu puesto de trabajo se tendrá que quedar descubierto", explica Lorente.

En cuanto al salario, el abogado recuerda que la empresa "puede descontártelo de la nómina, es totalmente legal. Día que no vas, día que no cobras".

Es decir, secundar una huelga implica dejar de percibir la parte proporcional del salario correspondiente al tiempo no trabajado.

Por ejemplo, un trabajador que cobra 1.500 euros netos al mes perdería aproximadamente 50 euros, el sueldo equivalente de un día, por secundar una jornada completa de huelga, tomando como referencia un mes de 30 días.

Por otro lado, quienes estén designados para cubrir servicios mínimos sí tendrán que acudir a su puesto. En estos casos, Lorente recuerda que "la empresa te puede obligar a que desempeñes tu trabajo ese día".

Por último, el abogado advierte de que ningún trabajador puede ser sancionado o despedido por ejercer legítimamente su derecho a la huelga.

Una medida empresarial motivada por este motivo podría ser declarada nula.

Al fin y al cabo, secundar una huelga puede tener consecuencias en la nómina, pero nunca debería poner en riesgo el puesto de trabajo. El derecho a protestar forma parte de un derecho constitucional y, como tal, ha de respetarse en las empresas.