Gran fiesta gastronómica el 14 de noviembre con queso y carne a la brasa: habrá bingo y música para todos

Con apenas 139 habitantes, Lascuarre se prepara para vivir una de las jornadas más especiales de su calendario.

Este pequeño municipio de la comarca de La Ribagorza celebrará el próximo sábado 14 de noviembre su tradicional Fira de San Martín.

Una feria con siglos de historia que volverá a llenar de actividad el recinto ferial con ganado, productos gastronómicos, artesanía y propuestas para todos los públicos.

La feria reúne una muestra de distintas especies animales, un mercadillo de artesanía y alimentación y diferentes actividades que mantienen vivo el carácter popular de esta tradición.

El recinto ferial concentrará buena parte de la programación durante la mañana, con una muestra ganadera y puestos en los que los visitantes podrán encontrar embutidos, quesos, artesanía y otros productos de la zona.

La organización dispondrá de servicio de bar, panadería y carnicería, además de productos preparados a la brasa en las tradicionales hogueras, una propuesta para disfrutar de la cocina y el ambiente de feria.

Entre las actividades previstas figura también la exposición "El huerto: del campo a nuestra mesa", que podrá visitarse en el interior de la ermita de San Martín.

Una propuesta que acerca a los visitantes al recorrido de los alimentos desde su origen en el campo hasta la mesa.

Juegos y música

Uno de los elementos más singulares de la Fira de San Martín es el tradicional juego de 'El Cacho'.

Se trata de un sorteo popular en el que se utiliza un cartón con tres cartas de la baraja. Se realizan tres cortes en otra baraja. Si las cartas extraídas coinciden con las de un cartón, su propietario gana un detalle.

Fira de San Martín. Ayuntamiento de Lascuarre

La jornada incluirá además juegos infantiles para los más pequeños, un bingo popular y un tardeo musical a cargo del grupo Versión 3.0, encargado de poner ritmo al final de la fiesta.

Las principales actividades se desarrollarán en el recinto ferial entre las 9.00 y las 16.00 horas, aunque la celebración continuará después con las propuestas musicales.

La Fira de San Martín es una de esas citas que permiten mantener vivas las tradiciones de los pueblos pequeños y reunir a vecinos y visitantes en torno a la ganadería, los productos de proximidad y la gastronomía.