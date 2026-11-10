Entró en vigor: los trabajadores menores de edad tienen derecho a descansar 48 horas seguidas a la semana

Según datos de ManpowerGroup, el 64% de los trabajadores en España afirma experimentar altos niveles de estrés diario en el trabajo.

Asimismo, el 68% afirma haber sufrido 'burnout' recientemente, señalando la presión o el estrés, la carga de trabajo y las jornadas largas o poco flexibles como principales motivos.

Ante ello, conocer los derechos de descanso y saber exigirlos resulta fundamental. Sobre todo cuando los trabajadores son menores de edad y aún están desarrollando sus capacidades.

En este sentido, el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que "la duración del descanso semanal de los menores de dieciocho años será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos".

En otras palabras, los menores de 18 años deben descansar, al menos, 48 horas seguidas a la semana. Este descanso supera al día y medio ininterrumpido que tienen el resto de trabajadores mayores de edad.

El objetivo principal que pretende la normativa es garantizar que los menores de edad tengan un desarrollo integral, garantizando su salud física, psíquica y su formación educativa, si es que hubiera que compatibilizarla.

Además, existe un matiz importante. Mientras los trabajadores mayores de edad pueden acumular este día y medio de descanso semanal en periodos de hasta 14 días, disfrutando de tres días seguidos de descanso cada dos semanas, los menores no pueden hacer esta distribución de su descanso.

En su caso, deben disfrutarse semanalmente.

Otros derechos

Asimismo, una norma general que deben cumplir todas las empresas es respetar el descanso entre jornadas, el cual debe ser de 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente.

Por otro lado, los menores de edad no pueden realizar trabajo nocturno (aquel comprendido entre las 22:00 y las 6:00 de la noche), ni tampoco realizar horas extraordinarias.

De igual modo, cuando la jornada diaria continuada de un menor de edad supera las cuatro horas y media, tienen derecho a un descanso mínimo de 30 minutos.

En cambio, los mayores de edad tendrán un derecho a una pausa de 15 minutos cada seis horas continuadas de trabajo.

Su jornada laboral también cuenta con un límite de 8 horas diarias, frente a las 9 que puede hacer un mayor de edad. Siempre respetando la media de 40 horas semanales en cómputo anual.

En definitiva, si el descanso es fundamental para cualquier trabajador, cuando hablamos de menores de edad se convierte en una protección todavía más necesaria.