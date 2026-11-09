José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa de Urquijo en el Pirineo. Instagram / Turismo de Aragón (Mejorada IA).

El refugio de Almeida y Teresa Urquijo en el Pirineo: un pueblo de 2.300 habitantes rodeado de naturaleza

La belleza del Pirineo aragonés también conquista a quienes están acostumbrados al ritmo de la capital.

Sus pueblos de piedra, paisajes de montaña y su destacada oferta gastronómica lo convierten en un destino perfecto para una escapada lejos del bullicio de Madrid.

Y si hay un matrimonio que conoce bien estos rincones es el formado por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Teresa Urquijo, que han convertido Benasque, en pleno Pirineo oscense, en uno de sus lugares favoritos para desconectar.

En diciembre de 2025, la pareja volvió a elegir este destino para disfrutar de unos días en la nieve junto a un grupo de amigos.

Durante su estancia, recorrieron los paisajes de los Plans de l'Hospital y compartieron la experiencia en sus redes sociales, definiéndola como "la mejor desconexión del año".

Ya en noviembre de 2022, el alcalde de Madrid realizó un viaje oficial y personal en el que aprovechó para reunirse con miembros de su partido en Zaragoza y Huesca, aprovechando la ocasión para pasar un fin de semana de desconexión en Benasque.

Benasque

Este pueblo, junto con otros grandes estandartes de la zona como Jaca o Aínsa, es uno de los destinos estrella que visitar sí o sí en el Pirineo.

Se trata de un pueblo de alta montaña, situado a 1.140 metros de altitud, y formado por una población que ronda los 2.300 habitantes.

Aunque los accesos y en las zonas exteriores predomina un estilo más moderno lleno de apartamentos y hoteles, su casco histórico todavía conserva esa esencia marcada por las calles empedradas y la arquitectura típica de la alta montaña.

Casas de piedra de Benasque. Shutterstock

Uno de sus principales encantos reside en la cercanía con la pista de esquí de Cerler, ubicada a tan sólo 10 minutos en coche.

Al fin y al cabo, como bien sabe Almeida, su ubicación en pleno valle de Benasque y junto al Parque Natural Posets-Maladeta lo convierte en un lugar privilegiado para los amantes del senderismo y la montaña.

Desde aquí es posible acceder a algunos de los paisajes más espectaculares del Pirineo, con el pico Aneto, el más alto de la cordillera, como gran protagonista, además de otros macizos emblemáticos como las Maladetas y el Perdiguero.

Una relación de más de 15 años

Su vínculo con esta preciosa zona de Aragón viene de lejos. Desde hace más de 15 años, Martínez-Almeida aprovecha cualquier ocasión para hacer las maletas y disfrutar de unos días de descanso en el Pirineo oscense.

En 2024, el lugar escogido fue la comarca de la Jacetania, concretamente el término municipal de Ansó, donde realizó un ascenso con su pareja y amigos al hermoso Ibón de Estanés, ubicado a 1.754 metros de altura.

"Llevo viniendo a desconectar al Pirineo de Huesca, por lo menos desde el 2008. Que recuerde", afirmaba hace años en una breve charla con un periódico local, El Diario de Huesca.

Una afición que le ha llevado a recorrer distintos valles de la zona y que también le ha permitido descubrir algunos de sus rincones favoritos.

"Vamos variando los valles. Es muy difícil elegir, pero si tuviera que decir un sitio que a mí me gusta especialmente es la zona de Ordesa y Monteperdido es maravillosa", relataba.

Visitas de esta magnitud no hacen más que poner de manifiesto una de las zonas de turismo estrella en Aragón.