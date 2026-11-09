Imagen generada por IA de la Feria de artesanía de Naval. IA

El pueblo con una feria de artesanía ideal para visitar el 15 de noviembre: más de 50 puestos, gastronomía y música

La localidad oscense de Naval celebrará el próximo domingo 15 de noviembre su tradicional Feria de Artesanía, una cita que reúne cada año a artesanos, productores y visitantes en torno a los oficios tradicionales, la gastronomía y las costumbres populares.

La feria, que tiene lugar siempre el tercer domingo de noviembre, convertirá las calles y la Plaza Mayor del municipio en un mercado al aire libre con más de 50 puestos.

Cerámica, bisutería, libros, madera, textil, cuero y productos de alimentación compartirán espacio en una jornada pensada para descubrir el trabajo artesanal y disfrutar del ambiente de esta localidad del Somontano.

Uno de los grandes atractivos de la cita estará, como cada año, en la propia Plaza Mayor.

Allí se encenderá una gran hoguera y se habilitarán varias parrillas para que los asistentes puedan preparar su propia carne a la brasa.

Feria de Artesanía en Naval, Huesca. Turismo de Aragón

Quienes quieran disfrutar de un almuerzo tradicional podrán comprar longaniza, chorizo o costillas en los puestos de alimentación y asarlas en el fuego.

Una forma diferente de vivir la feria y compartir mesa en pleno centro del pueblo.

También habrá opciones para quienes prefieran olvidarse de las parrillas. Durante la jornada se venderán bocadillos y se servirá un guiso de carne para comer.

El precio del plato será de 12 euros, mientras que quienes quieran llevarse un recuerdo de la localidad podrán elegir la opción de 15 euros, que incluye un bol de cerámica elaborado en Naval.

Artesanía y tradiciones

La actividad comenzará a las 9.00, cuando los puestos abran sus puertas al público.

A lo largo de la mañana, la feria ofrecerá también talleres y demostraciones para acercar a los visitantes distintas técnicas artesanales y mostrar el trabajo que hay detrás de las piezas elaboradas a mano.

Grupo de danzantes del Palotiau de Naval. Ayuntamiento de Naval

La programación incluirá además la visita de los cabezudos y un paloteado, una de las manifestaciones tradicionales del folclore aragonés.

En este baile, los participantes ejecutan distintas coreografías al ritmo de la música mientras golpean dos palos cortos entre sí y con los de otros danzantes.

En Naval serán los propios vecinos quienes se vistan para protagonizar esta actuación, una manera de mantener vivas las costumbres del municipio y compartirlas con quienes se acerquen a disfrutar de la jornada.

La Feria de Artesanía de Naval es una oportunidad para conocer de cerca los oficios tradicionales, descubrir productos elaborados por artesanos y productores y disfrutar de una jornada en la que la cultura popular y la gastronomía tienen tanto protagonismo como el propio mercado.