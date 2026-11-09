Castillo Palacio de la Orden de San Juan, Mirambel. Turismo Maestrazgo

El pueblo más bonito de España para recorrer a pie y conocer un casco histórico amurallado Bien de Interés Cultural

En el corazón de la comarca del Maestrazgo, en Teruel, hay un pequeño pueblo que conserva buena parte de su aspecto medieval.

Se llama Mirambel y sus calles empedradas, sus casas señoriales y sus antiguas murallas lo convierten en una de las localidades con mayor valor patrimonial de la provincia.

Un destino para quienes buscan una escapada tranquila, lejos de las grandes rutas turísticas y con historia en cada rincón.

Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980 y está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).

Un reconocimiento que responde a la conservación de todo su entramado urbano, no únicamente a la presencia de algunos monumentos.

De hecho, la restauración de la localidad también recibió el reconocimiento europeo Europa Nostra.

Uno de los lugares más fotografiados es el Portal de las Monjas, probablemente la imagen más característica de Mirambel.

Portal de las Monjas, Mirambel Turismo Maestrazgo

Esta antigua puerta de la muralla está adosada al convento de Santa Catalina Mártir, fundado en el siglo XVI.

Lo que llama especialmente la atención son sus galerías con celosías de barro y yeso, que forman una estampa muy singular sobre el arco de entrada.

Qué ver en Mirambel

Pero el interés del pueblo no termina ahí.

Mirambel conserva buena parte de su recinto amurallado, con cinco portales históricos y varios torreones.

Vistas desde las afueras a Mirambel Turismo de Aragón

Entre sus edificios civiles destacan las casas señoriales de Aliaga y Castellot, con sus fachadas de piedra y elementos arquitectónicos renacentistas.

También merece la pena detenerse en el Ayuntamiento, construido siguiendo el modelo de las casas consistoriales aragonesas, con tres plantas y una característica lonja.

A pocos pasos se encuentra la iglesia parroquial de Santa Margarita, de estilo barroco y con una torre del siglo XVII.

El antiguo castillo-palacio de la Orden de San Juan recuerda, por su parte, el pasado medieval de la localidad y su relación con las órdenes militares.

Historia

Mirambel también guarda episodios importantes de la historia española.

Durante la Edad Media estuvo vinculado a los templarios y, en el siglo XIX, adquirió protagonismo durante las Guerras Carlistas.

Allí tuvo su sede la Junta Superior Gubernativa de Aragón, Valencia y Murcia, y llegó a funcionar una imprenta desde la que se difundían sus publicaciones.

Su buen estado de conservación también llamó la atención del cineasta británico Ken Loach, que eligió Mirambel como uno de los escenarios de su película 'Tierra y libertad', estrenada en 1995 y ambientada en la Guerra Civil española.

Imagen del rodaje de 'Tierra y libertad'. Ayuntamiento de Mirambel

Una escapada a Mirambel es una oportunidad para descubrir uno de los conjuntos históricos más interesantes del Maestrazgo.

Un paseo por sus calles permite conocer su pasado medieval, contemplar su arquitectura tradicional y disfrutar de un entorno rural que invita a recorrerlo sin prisas.