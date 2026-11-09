La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EP

Entró en vigor: los trabajadores con 5 años de antigüedad pueden pedir un permiso de hasta 100 horas

Todos los padres lo advierten…"hay que seguir estudiando". No obstante, es complicado para aquellos trabajadores que tienen que compatibilizar tiempo de trabajo con estudio y su vida personal.

Según un estudio de InfoJobs, el 65% de los trabajadores ve complicado la conciliación entre trabajo y familia, y cerca del 50% de los cambios de empleo se deben a la búsqueda de flexibilidad y conciliación.

En este sentido, conocer tus derechos laborales se convierte prácticamente en una obligación.

"Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo", recoge el art. 23.3 del Estatuto.

En otras palabras, si llevas un año de antigüedad en la misma empresa, puedes pedir 20 horas de permiso pagadas y disfrutables dentro de la jornada laboral para seguir formándote.

Eso sí, dicha formación debe estar "vinculada a la actividad de la empresa".

100 horas

Además, el Estatuto de los Trabajadores explica que se trata de un derecho "acumulable por un periodo de hasta cinco años".

Es decir, aquellos empleados que tengan un bagaje en la empresa de, como mínimo, cinco años, y siempre que no hayan disfrutado en los años anteriores de este permiso, podrán exigir un permiso total de hasta 100 horas para destinarlo a una formación útil para ellos y la empresa.

El modo de disfrute es exactamente igual, independientemente de los años de antigüedad del empleado.

Son un permiso retribuido que se disfruta dentro de la jornada laboral, es decir, el trabajador deja de trabajar esas horas para formarse sin pérdida de retribución.

De hecho, cualquier modo de compensación que imponga la empresa por conceder este derecho será considerado ilegal.

Otros permisos

A la hora de seguir formándose, el artículo 23 contempla varios escenarios que dan lugar a los siguientes derechos:

Permisos necesarios para concurrir a exámenes .

. Elegir el turno o pedir teletrabajo cuando se curse estudios que conduzcan a un título académico o profesional.

cuando se curse estudios que conduzcan a un título académico o profesional. Adaptar la jornada para asistir a cursos de formación profesional.

para asistir a cursos de formación profesional. Asistir a cursos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva de su puesto de trabajo.

con reserva de su puesto de trabajo. Si ha habido modificaciones en el desarrollo de su puesto, el trabajador tendrá derecho a la formación necesaria para adaptarse al mismo. Siempre corriendo a cargo de la empresa, claro está.

Antes de solicitar cualquiera de estos permisos, conviene revisar el convenio colectivo que se aplica en tu empresa.

Puede mejorar los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, pero nunca establecer condiciones menos favorables para el empleado.