Buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo de Aragón a cambio de trabajar 25 horas semanales en la naturaleza

Salir del ajetreo de la ciudad y vivir una temporada en medio de la naturaleza seguro que le resulta atractivo a más de uno.

Los pueblos de Aragón ofrecen esa tranquilidad del mundo rural y en Worldpackers hemos encontrado un intercambio en Cretas, una pequeña localidad turolense.

La oportunidad viene de la mano de un centro holístico que busca voluntarios para trabajar en el jardín y en la reparación de algunos inmuebles a cambio de alojamiento y comida.

Se trabajarían 25 horas semanales en medio de la naturaleza con un "todo incluido". Habitación propia, descanso de 2 días a la semana, desayuno, almuerzo y cena gratis.

"Busco a alguien con habilidades básicas de jardinería y herramientas, que disfruta cuidar de plantas, árboles y la naturaleza. Una apreciación por el arte y el deseo de traer belleza y creatividad a nuestra granja sería muy bien recibido. Ser amable y respetuoso con los animales es esencial", se puede leer en la oferta.

Clase de yoga en el centro. Worldpackers

La persona que gestiona la iniciativa, llamada Rekha, busca colaboradores independientes, responsables y capaces de organizarse por sí mismos.

No se trata únicamente de echar una mano en las tareas cotidianas, sino de participar en el cuidado y la mejora de un espacio rural en el que la naturaleza tiene un papel protagonista.

25 horas semanales

La colaboración requiere dedicar 25 horas semanales al proyecto, con dos días libres para descansar o conocer los alrededores.

Entre las tareas previstas se encuentran los trabajos de construcción y reparación, así como la plantación y el mantenimiento de jardines.

Cocina del centro holístico que busca voluntarios. Worldpackers

El perfil que busca la anfitriona es bastante concreto. Se valoran los conocimientos básicos de jardinería y el manejo de herramientas, además de tener interés por cuidar plantas, árboles y el entorno natural.

También se aprecia la sensibilidad artística y la creatividad para contribuir a mejorar la granja. El respeto por los animales es otro de los aspectos que considera esenciales.

A cambio de estas horas de colaboración, el voluntario dispone de una habitación privada y desayuno, comida y cena durante todos los días de estancia.

La oferta incluye también conexión a internet de alta velocidad, acceso a una cocina equipada, clases de yoga y bicicletas para desplazarse.

Participar en este intercambio implica una estancia mínima de dos semanas. Eso sí, la plataforma permite consultar la disponibilidad y solicitar la experiencia para diferentes periodos.

Requisitos

La convocatoria está dirigida a personas de entre 20 y 50 años.

También es necesario tener un nivel intermedio de inglés o conocimientos básicos de español. Se admiten tanto voluntarios que viajen solos como parejas o dos amigos que quieran compartir la experiencia.

Hay que tener en cuenta que el intercambio no cubre los gastos del viaje. Los vuelos, el seguro, el transporte interno y los visados, cuando sean necesarios, corren por cuenta del participante.

Para solicitar una plaza es necesario registrarse como miembro de Worldpackers, completar el perfil y contactar con la anfitriona a través de la propia plataforma.

La iniciativa plantea así una forma diferente de acercarse a la vida rural turolense. Pasar al menos dos semanas en una granja, colaborar en su mantenimiento y disfrutar de alojamiento y manutención a cambio de trabajo.