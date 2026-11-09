Montaje de Álex Nasu y una comunidad de propietarios. TikTok @alexcomunidades / IA

Un administrador de fincas avisa: la comunidad debe pagar las filtraciones de una terraza privada en estos casos

Cuando surge una avería dentro de una vivienda, lo habitual es pensar que debe ser su propietario quien se haga cargo de la reparación.

Sin embargo, cuando hablamos de terrazas, la responsabilidad no siempre está tan clara.

Las filtraciones en terrazas de uso exclusivo de un vecino suelen ser una fuente de dudas y discusiones en las comunidades de propietarios.

¿Quién debe asumir el coste de las reparaciones? ¿El dueño de la vivienda o el conjunto de propietarios?

Como explica el administrador de fincas Álex Nasu (@alexcomunidades), la clave para resolver este tipo de conflictos está en distinguir entre el derecho de uso de la terraza y la propiedad de los elementos constructivos que forman parte de su estructura.

Aunque se trate de un espacio reservado para el disfrute de un único propietario, eso no significa que deba asumir todas las reparaciones.

De hecho, "cuando las filtraciones se producen por el deterioro de elementos estructurales, como pueden ser la impermeabilización que hay debajo del solado o forjado, estamos ante elementos comunes por naturaleza y la reparación es responsabilidad de la comunidad", explica Nasu en uno de sus vídeos.

En la misma línea, el administrador aclara que "la impermeabilización de la cubierta, aunque se encuentre bajo una terraza de uso privativo cumple una función común y por lo tanto su mantenimiento recae sobre la comunidad".

Excepciones

Asimismo, existen determinadas situaciones en las que el responsable de asumir el coste sí es el dueño de la vivienda.

Es el caso de los daños provocados por una negligencia particular o de aquellos supuestos en los que los estatutos de la comunidad establezcan disposiciones específicas, señalando al propietario como principal responsable a la hora de pagar estos problemas con su terraza.

Por ejemplo, si un vecino taladra el suelo de su terraza y, como consecuencia, provoca filtraciones en la vivienda inferior, será él quien deba hacerse cargo de la reparación.

En cualquier caso, conviene analizar el origen concreto del problema antes de determinar quién debe pagar. Como recuerda Nasu, "del mantenimiento general es la comunidad la que se tiene que encargar".

Los expertos coinciden

En la misma línea, la abogada Zaira Milán, de Zaragoza, respalda esta interpretación y cita una sentencia del Tribunal Supremo que establece que "será la Comunidad de Propietarios la que deba pagar la reparación de la terraza a pesar de ser de uso privativo de un propietario".

En concreto, dicha resolución obliga a una comunidad a abonar al propietario los gastos de reparación de la tela asfáltica de su terraza. En concreto, 11.209 euros de coste de reparación.

Por tanto, cuando las filtraciones se deben al deterioro de la tela asfáltica y no a una falta de mantenimiento o un mal uso por parte del propietario, será la comunidad quien deba asumir el coste de la reparación.