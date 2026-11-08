Reyes y algunas clientas en el bar del pueblo. Cedida.

Reyes, alcaldesa y dueña de un bar en un pueblo de 65 habitantes: "Yo nací aquí y, si Dios quiere, aquí moriré"

En Plenas, un pequeño municipio de la comarca Campo de Belchite, Reyes reparte sus días entre el Ayuntamiento y el bar familiar.

Con 55 años, lleva prácticamente toda su vida detrás de la barra y conoce bien lo que significa mantener abierto un negocio en un pueblo de apenas 70 habitantes. También sabe que, cuando ella se jubile, puede que nadie coja el relevo.

"Yo nací aquí y, si Dios quiere, aquí me moriré", cuenta Reyes. Salvo los dos años que pasó estudiando en Zaragoza, en la Universidad Laboral, ha vivido siempre en Plenas.

Iglesia de Nuestra Señora de La Piedad, Plenas. Por Juan Emilio Prades Bel Wikipedia

Ahora, además de regentar el bar, ejerce como alcaldesa, una combinación que en los municipios pequeños no resulta precisamente extraña. "Te toca hacer de todo un poco. Todo lo que me sale de ayudar, de hacer, de echar una mano en lo que sea, pues arrimo el hombro", explica.

El pueblo tiene actualmente entre 65 y 70 vecinos residiendo de forma habitual, aunque el número de empadronados ronda los 110.

Una población que cambia especialmente con la llegada del invierno, cuando algunos de los vecinos que pasan temporadas en el municipio regresan a la ciudad.

La localidad mantiene cierta diversidad de perfiles.

Hay agricultores, ganaderos con explotaciones porcinas y avícolas, jóvenes dedicados a la construcción y familias que han decidido instalarse allí. Sin embargo, la media de edad sigue siendo elevada, en la comarca ronda los 55 años, y la falta de relevo generacional es una de las preocupaciones del territorio.

Pese a ello, Reyes defiende la calidad de vida de los pueblos pequeños.

En Plenas, explica, la gente mayor mantiene una vida activa y procura salir de casa siempre que la salud se lo permite. Algunos trabajan en sus huertos, otros ayudan en lo que pueden y la convivencia sigue siendo una parte fundamental del día a día.

"Aquí todo el mundo sale, mi padre con 90 años tiene su huerto. No se queda nadie en casa", resume.

El bar, más que un negocio

El bar de Reyes es un negocio familiar que ha pasado por distintas generaciones. Su madre era quien lo llevaba inicialmente y, cuando dejó de poder hacerse cargo, Reyes asumió la responsabilidad junto a su familia.

Reyes en el bar de Plenas. Cedida.

Desde entonces, ha permanecido detrás de la barra, aunque reconoce que mantener abierto un establecimiento en un pueblo tan pequeño exige mucho esfuerzo.

No tiene cocina ni ofrece menús. Funciona como cafetería y punto de encuentro para los vecinos.

Por allí pasan quienes quieren tomar un café, echar una partida de cartas o encontrarse con otros habitantes del municipio.

Los horarios y las costumbres han cambiado con los años, pero el bar sigue teniendo un papel importante en la vida social de Plenas.

"Es un poco parte del alma del pueblo", afirma. Y no solo para los vecinos habituales.

Los fines de semana, cuando aumenta la población, también se convierte en un lugar de reunión para quienes regresan al municipio o se acercan a participar en las actividades que se organizan.

Reyes lleva 24 años vinculada a las fiestas y a la organización de actividades.

De hecho, reconoce que en ocasiones deja a un lado su propio negocio para colaborar y conseguir que quienes visitan el pueblo disfruten de la experiencia. "Si organizas algo, la gente viene", asegura.

Pero mantener abierto el bar tiene también una cara menos amable. Reyes trabaja prácticamente sola, no recibe ayudas para afrontar los gastos del establecimiento y debe asumir los costes de luz y mantenimiento, a diferencia de otros bares municipales que cuentan con apoyo de los ayuntamientos.

"Yo no recibo ninguna ayuda de ningún sitio", lamenta. Una situación que se complica durante los meses de invierno, cuando baja la actividad y las jornadas pueden hacerse especialmente largas.

Las renovables

Como alcaldesa, otro de los asuntos sobre los que tiene una opinión clara es la implantación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en el territorio.

Plenas está rodeado de instalaciones de este tipo, aunque Reyes insiste en que, dentro de su término municipal, no tienen aerogeneradores ni proyectos que estén generando ingresos para las arcas locales.

Trabajo en parques renovables. Invertia

Su postura no es de rechazo absoluto ni de apoyo incondicional.

Reconoce que los molinos modifican el paisaje, algo que no le resulta indiferente, especialmente porque disfruta de la naturaleza. Sin embargo, también considera que estos proyectos pueden suponer una oportunidad económica para los municipios que reciben importantes ingresos por licencias de obras.

Pone como ejemplo localidades vecinas que han conseguido inversiones millonarias gracias a estos desarrollos. "Económicamente puede suponer una oportunidad, una inyección", señala.

A su juicio, el debate debería centrarse en encontrar un equilibrio que permita compatibilizar las energías renovables con la actividad agrícola y la conservación del entorno.

"No es cuestión de ponerlo todo y que se pierda todo el campo. Habría que encontrar un equilibrio para que pudiesen darse todas las cosas a la vez", defiende.

Futuro del bar

Entre las preocupaciones de Reyes hay una especialmente difícil de resolver: qué ocurrirá con el bar cuando ella decida dejarlo. No tiene hijos, su hermano es agricultor y su hermana vive en Zaragoza, por lo que el futuro del negocio familiar no está asegurado.

"Es triste decirlo, pero estoy aguantando yo", reconoce.

De hecho, admite que, si dependiera del resto de su familia, probablemente el establecimiento ya habría cerrado.

No quiere poner una fecha a su retirada, pero tiene claro que tampoco puede pasar el resto de su vida detrás de la barra.

"No pretendáis que voy a estar aquí hasta los 70 años", advierte a los vecinos.

El posible cierre sería una pérdida importante para Plenas, que todavía conserva servicios como una tienda multiservicios, atención médica, piscinas, frontón, pista de pádel y espacios de ocio para mayores y pequeños.

Reyes considera que el municipio mantiene prestaciones importantes para su tamaño, aunque todavía quedan necesidades por cubrir, como mejorar las comunicaciones y la fibra óptica.

Mientras tanto, seguirá repartiendo su tiempo entre el Ayuntamiento y el bar.

Dos trabajos distintos, pero unidos por una misma preocupación: que Plenas continúe teniendo vida y que sus vecinos sigan encontrando motivos para quedarse.