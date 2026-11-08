Jorge, desatascador con 20 años de experiencia: "Muchos problemas en cocinas y baños son en viviendas de obra nueva"

Una tubería atascada, un fregadero por el que no traga el agua o un baño que empieza a inundarse, son problemas domésticos que pueden aparecer en cualquier vivienda y que requieren la intervención de profesionales cuando los remedios caseros dejan de funcionar.

En Zaragoza, los desatascos forman parte del trabajo diario de empresas especializadas que, según explica Jorge Ejea Valero, de Desatascos San Jorge, tienen una demanda constante de servicios.

Aunque pueda parecer que las instalaciones más antiguas son las que más problemas ocasionan, su experiencia apunta en otra dirección.

"La gran mayoría de los problemas en cocinas y baños son en viviendas de obra nueva", asegura.

Los barrios de construcción más reciente registran numerosos atascos y, especialmente, en las cocinas.

Valdespartera, Arcosur y Parque Venecia son algunas de las zonas donde más avisos reciben por este motivo.

"Desde los años 90 y 2000 en adelante, todo lo que se ha construido tiene otro tipo de desagüe que se atasca bastante más", explica Ejea.

Un profesional arreglando un lavabo. E.E

Según señala, el diseño de algunas instalaciones actuales, con tuberías más largas y otros diámetros, puede favorecer las obstrucciones.

"Las cocinas de nuestras abuelas estaban pensadas para que no hubiese problemas. Ahora primero hacen la estética de la casa y luego hacen la fontanería, la calefacción y todo lo demás como pueden", comenta.

En el interior de las viviendas, las cocinas y los baños concentran buena parte de las intervenciones.

Los problemas más habituales aparecen en fregaderos, inodoros y duchas, aunque también trabajan en tuberías domésticas y bajantes comunitarias.

La acumulación de grasa, los restos de comida, el jabón y el cabello son algunos de los residuos que terminan dificultando el paso del agua.

Mucho trabajo

El volumen de trabajo es elevado. La empresa de Jorge cuenta actualmente con cuatro trabajadores y tres furgonetas que realizan servicios diariamente.

"Estamos tres furgonetas sin parar", explica. Una actividad que permite que convivan numerosas empresas en la ciudad.

Según sus cálculos, en Zaragoza hay entre 20 y 25 negocios especializados en desatascos y el trabajo es suficiente para todos. "No hay competencia porque hay demasiado trabajo. Es que no damos abasto", asegura.

Como en otros gremios, la falta de mano de obra es un problema.

Una furgoneta de Desatascos San Jorge. E.E

Para incorporar a un nuevo trabajador, Gea no busca necesariamente a alguien con experiencia previa en el sector. De hecho, está dispuesto a formar a personas que no hayan trabajado antes en este oficio. Lo que considera imprescindible es otra serie de cualidades: educación, limpieza y cuidado en el trato con los clientes.

"Cuando vamos a una casa siempre hay muchísimo nerviosismo. No funciona algo o se está saliendo el agua. Nosotros intentamos ayudar, dar tranquilidad y ofrecer una solución", explica.

También insiste en la importancia de trabajar con herramientas limpias y procurar que la vivienda quede, como mínimo, en las mismas condiciones en las que estaba antes de la intervención.

Y cuando aparece el problema, ¿qué se puede hacer para evitar que vaya a más?

Gea advierte de que algunos remedios populares, como la Coca-Cola o el bicarbonato, no son la solución a una tubería obstruida. "Si eso funcionara, no tendríamos trabajo", comenta.

El agua caliente puede ayudar a eliminar parte de los restos de jabón y grasa, pero cuando el atasco ya se ha producido es necesario utilizar maquinaria específica.

También desaconseja manipular las instalaciones sin conocimientos.

"Muchas veces la gente intenta solucionarlo por su cuenta y la lía más", explica. Entre los errores que se encuentra están el uso de sosa cáustica o desmontar piezas de las duchas sin saber cómo volver a colocarlas.

Cuando el atasco no se soluciona con facilidad, "lo mejor es recurrir a un profesional" antes de provocar una avería mayor.