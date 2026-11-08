Buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio del Pirineo a cambio de 25 horas de trabajo semanales

Pocos rincones de Aragón pueden presumir de tanta belleza natural como los Pirineos.

Un destino que se ha convertido en uno de los grandes favoritos de quienes buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza.

Sus inmensos valles, sus pueblos llenos de encanto y una amplia oferta de actividades durante todo el año hacen de esta zona un lugar perfecto para una escapada.

Pero, ¿y si pudieras disfrutar de este entorno privilegiado sin gastar dinero en alojamiento?

La comunidad de voluntarios 'Worldpackers' ha publicado una oferta que permite vivir una experiencia diferente, alojándose en un idílico refugio de montaña a cambio de participar en un proyecto de voluntariado

En qué consiste

El refugio en cuestión está ubicado en el valle de Ansó, que a su vez forma parte del Parque Natural de los Valles Occidentales, uno de los más bonitos del Pirineo.

Concretamente, se encuentra a unos 20 km de la localidad y reina a lo alto de 1.340 metros de altitud, propiciando unas vistas dignas de una postal.

Valles de Hecho y Ansó. Turismo de Aragón.

El establecimiento exige 25 horas de trabajo a la semana cuyo reparto se realizará llegando a un acuerdo entre ambas partes y guardando, en todo momento, dos días de descanso semanales totalmente libres.

Dichas horas de trabajo se centrarán en realizar tareas de limpieza de la cocina, baños, dormitorios y áreas comunes, así como ayudar a hacer las camas y otras tareas domésticas que se necesiten.

Beneficios

Más allá de los dos días de descanso a la semana, este refugio de Ansó ofrece varios beneficios.

La estancia incluye una habitación privada con cama propia, para quienes prefieren disfrutar de su viaje con intimidad y sin compartir dormitorio.

Una de las habitaciones del refugio. Worldpackers.

Además, incluye las tres comidas del día, con desayuno, comida y cena totalmente gratis durante toda la estancia.

A ello se suma el acceso libre a la lavandería, un servicio especialmente práctico para quienes tienen previsto pasar varios días fuera de casa. También se organizan excursiones y rutas a pie sin coste adicional, una oportunidad para conocer esta zona sin tener que rascarse el bolsillo.

La oferta incluye además un servicio de traslado para recoger a los huéspedes a su llegada y llevarlos directamente al alojamiento.

Quienes prefieran organizarse por su cuenta también pueden utilizar la cocina equipada para preparar sus propios platos.

Asimismo, el establecimiento ofrece conexión a internet de velocidad básica, suficiente para tareas sencillas y trabajo remoto.

Interior del refugio. Worldpackers.

Reseñas

Ya lo dice el refranero popular, “cuando el río suena…agua lleva”, haciendo referencia a que un sitio con estas características y buenos comentarios es la receta del éxito.

En total cuenta con una valoración media de 5 sobre 5.

“Estuvimos durante un mes y fue simplemente increíble, desde el primer día fuimos muy bien recibidos. El paisaje es impresionante, fue la primera vez que vimos tanta nieve”, señala un voluntario brasileño.

Mientras, otra voluntaria comenta: “Fue una gran experiencia, aprendí mucho y conocí a personas increíbles. Es un ambiente muy lindo y divertido para trabajar y disfrutar”.

En definitiva, si estás barajando cambiar de aires y vivir una experiencia diferente, esta puede ser la oportunidad perfecta para hacer las maletas.

Si deseas más información de este refugio, pincha aquí.