Venden una casa rural de 253m² con 4 habitaciones, jardín y buenas vistas del Pirineo: cuesta 95.000 euros

Cambiar el ritmo de la ciudad por el silencio y la tranquilidad de la montaña es el deseo de muchas personas a la hora de buscar una nueva vivienda.

Una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años gracias al auge del teletrabajo, que ha hecho posible vivir más lejos de los grandes núcleos urbanos sin renunciar a las oportunidades laborales.

Este nuevo escenario ha vuelto a poner el foco en pequeños pueblos y aldeas rurales como los que todavía se conservan en Aragón.

Localidades que ofrecen, en muchos casos, una mejor relación calidad-precio y la posibilidad de disfrutar de un entorno natural y tranquilo sin alejarse demasiado de la ciudad.

En este contexto, consultar portales inmobiliarios como Idealista puede ser una alternativa para quienes buscan adquirir una propiedad rural.

Entre las opciones disponibles destaca esta casa rural situada en Bernués, un pequeño y tranquilo pueblo situado en el entorno de la sierra de San Juan de la Peña.

Venden una casa rural en Bernués Idealista

Se trata de una vivienda de 253m² construidos distribuidos en tres plantas. Conserva el carácter de las antiguas casas pirenaicas, con muros de piedra de cantera, estructura de madera y numerosos elementos originales.

Nada más acceder al inmueble, la planta baja, de 140m², nos recibe con un acogedor vestíbulo que da paso a varios cuartos trasteros, un baño, un lavadero y un cobertizo.

La primera planta alberga una cocina, un amplio salón, cuatro dormitorios y un aseo. Un espacio pensado para desconectar, descansar y disfrutar de la sensación de paz y serenidad que ofrece el entorno.

Venden una casa rural en Bernués Idealista

Por último, la propiedad cuenta con una planta bajo cubierta o falsa de 80 m², actualmente diáfana y con múltiples posibilidades de aprovechamiento. Puede utilizarse como espacio de almacenamiento o transformarse incluso en una zona de juegos para los más pequeños.

En cuanto a espacios exteriores, la propiedad rural cuenta con un jardín-huerto de aproximadamente 70 m², situado de forma independiente a unos 30 metros de la vivienda. Una zona exterior soleada, rodeada de naturaleza y con amplias vistas hacia las montañas y el paisaje del entorno.

Venden una casa rural en Bernués Idealista

El buen estado de conservación es otro de los atractivos de esta propiedad. La vivienda permite conservar su esencia tradicional y actualizar progresivamente sus espacios según las necesidades del futuro propietario.

El precio de venta es de 95.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista. Una excelente oportunidad para aquellos que busquen una vivienda en la provincia de Huesca.

A todo ello se suma su privilegiada ubicación en Bernués, a tan solo 22 km de Jaca en coche, donde podrás disfrutar del encanto de una casa tradicional de piedra, con jardín y unas magníficas vistas.