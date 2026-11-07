Llega a Action el banco de almacenaje más barato: cuesta 14,95 euros y tiene una capacidad de carga de 80 kg

Contar con un espacio de almacenaje extra en casa es una de las grandes bazas para luchar contra el desorden en el hogar.

Ya sabes lo que dicen…"si no puedes con tu enemigo, únete a él". En este sentido, tener un soporte extra de almacenamiento ayuda a recoger aquellos objetos que estorban en el día a día, como la típica videoconsola que siempre está cogiendo polvo en el mueble del salón o las zapatillas de estar por casa, siempre olvidadas en una esquina del cuarto.

Por eso, encontrar chollos que solucionen sin tener que gastarse un dineral por el camino resulta fundamental.

Destaca un banco de almacenaje de Action que cuenta con cuatro compartimentos y está disponible por sólo 14,95 euros.

Banco de almacenaje plegable. Action.

Características

Este banco de almacenaje de Action combina funcionalidad y diseño en un formato reducido.

Está disponible en dos colores, el marrón y el blanco, tonalidades fácilmente combinables en diferentes estilos de hogar, tanto en casas modernas como rústicas.

En lo que a materiales respecta, está fabricado con madera con certificación FSC y tejido, propiciando una sensación de robustez y confortabilidad si se utiliza para sentarse.

En este sentido, cabe destacar que no solo sirve para guardar cosas, siendo capaz también de soportar hasta 80 kilos de peso, por lo que una persona puede utilizarlo como asiento auxiliar.

Su principal atractivo está en el interior gracias a sus cuatro compartimentos independientes de 15 x 23 x 34 centímetros cada uno, perfectos para guardar juguetes, cables, material de oficina y otros pequeños objetos que suelen acabar desperdigados por casa.

Además, sus cajones interiores se pueden extraer fácilmente para acceder cómodamente al contenido.

Otra de sus ventajas es que se trata de un modelo plegable, que puede desplegarse cuando se necesita y recogerse para ahorrar espacio cuando deja de utilizarse.

Ambos colores de este banco de almacenaje. Action

Con su forma rectangular y sus compartimentos bien distribuidos, es una solución práctica para mantener el orden sin llenar la habitación de muebles. Sin lugar a dudas, un banco que aprovecha cada rincón.

Otras opciones

Bajo la misma marca, Action, hay otro tipo de opciones a precio reducido para conseguir un banco de almacenaje adaptado a tus preferencias.

Destaca, por ejemplo, un puf de almacenaje disponible en tres colores (negro, marrón y blanco) por tan sólo 6,49 euros.

Este puede utilizarse como asiento o como el típico reposapiés que acompaña a un sofá del salón, sin perder su capacidad de almacenaje interior de 80 kg.

Puff de almacenaje. Action

Este tipo de productos demuestran que no hace falta romper la hucha para contar con un espacio de orden en casa.