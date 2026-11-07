Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso de 4 días pagado por urgencias familiares

Más allá de los 22 días laborables de vacaciones y los 14 festivos, los trabajadores cuentan con una serie de permisos que habilitan faltar al trabajo sin perder el sueldo por el camino.

Eso sí, como advierte el refranero español "raro es el regalo que no esconde algo malo". En este sentido, muchos de estos permisos conllevan situaciones poco deseables, a pesar de llevar consigo la inasistencia al trabajo.

Uno de los más extensos, pero que a su vez pasa desapercibido, tiene que ver con asistir a urgencias familiares.

Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37.9:

"La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes", establece la normativa.

Concretamente, este permiso puede exigirse en el caso de urgencias familiares y de personas convivientes, como una pareja todavía no formalizada o un compañero de piso.

Además, debe tratarse de una enfermedad o accidente que "haga indispensable su presencia inmediata".

A la hora de pedir este permiso a tu superior, lo más recomendable es revisar antes el convenio colectivo de tu sector o, en el caso que lo hubiere, el acuerdo propio que pacta la empresa con sus trabajadores. Estos nunca pueden establecer límites inferiores al Estatuto de los Trabajadores.

Horas pagadas

Cabe destacar que este permiso no funciona por días. Se fracciona en las horas necesarias para atender esa urgencia, permitiendo una ausencia total hasta 4 días al año.

Además, "las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas". Por lo que las horas no trabajadas no pueden descontarse del sueldo o pedir una compensación extra cuando la situación personal se estabilice.

En lo que al empleado respecta, se le exige únicamente "acreditar el motivo de ausencia", siendo válidos cualquier documento que demuestre su presencia en la urgencia familiar. El más habitual es un simple justificante del hospital, por ejemplo.

Multas de hasta 7.500 euros

Este tipo de permisos tienen la consideración de "causa de fuerza mayor" y, en el caso que la empresa no lo conceda o quebrante de algún modo los derechos del empleado en materia de tiempo de trabajo, se considerará una infracción grave de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las multas que llevan aparejadas las infracciones graves aparecen reguladas en el artículo 40 de la LISOS.

Concretamente, abarcan de los 751 euros en su grado mínimo a los 7.500 euros en el peor de los casos.