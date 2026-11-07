Antonio, jubilado con 45 años cotizados: "Votar lo de siempre por inercia es perpetuar el castigo sobre las pensiones"

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha dejado en suspenso las reivindicaciones de ASJUBI40, la asociación de jubilados que sufren recortes en su pensión.

Su lucha consiste en eliminar las penalizaciones que sufren los jubilados con más de 40 años cotizados que se retiraron antes de la edad ordinaria.

Su presidente, Antonio Matinero, pide a los partidos compromisos concretos y llama a los pensionistas a ejercer un voto crítico.

Antonio Matinero lleva años defendiendo los derechos de quienes, después de toda una vida trabajando, ven reducida su pensión por haberse jubilado anticipadamente.

Él mismo conoce bien esta situación. Con 45 años cotizados a sus espaldas, decidió jubilarse dos años y medio antes de alcanzar la edad ordinaria. Lo hizo asumiendo una penalización económica del 15% que sigue afectando a su pensión.

Ahora, como presidente de ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar), Matinero vuelve a poner el foco en una reivindicación que lleva años reclamando junto a miles de afectados: que se eliminen los coeficientes reductores para aquellos trabajadores que han cotizado más de cuatro décadas.

El problema, explica, es que muchas jubilaciones que sobre el papel figuran como voluntarias no responden realmente a una decisión libre del trabajador.

Una reunión de jubilados afectados por recortes en su pensión en Zaragoza. E.E

"Muchos de los que se tienen que jubilar antes, que en teoría lo hacen de forma voluntaria, lo hacen por problemas de salud o porque el empleo es demasiado trabajoso para desempeñarlo a estas edades. Pero el Estado no nos cubre y se considera como voluntaria", denuncia.

Una situación que, a su juicio, no tiene en cuenta las circunstancias personales y laborales de quienes han pasado más de 40 años trabajando y se ven obligados a abandonar su empleo antes de la edad ordinaria.

La reivindicación en suspenso

La lucha de ASJUBI40 llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde se inició la tramitación de una Proposición de Ley para acabar con estas penalizaciones.

Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y la disolución de las Cortes han paralizado el procedimiento parlamentario.

El frenazo ha supuesto un jarro de agua fría para los afectados, que llevan años esperando una solución.

La asociación considera que el proceso electoral no debería obligar a empezar de cero y reclama que se aproveche el trabajo realizado durante la legislatura para recuperar la iniciativa.

Voto crítico

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Matinero y ASJUBI40 han lanzado un mensaje dirigido a los pensionistas y a sus familias.

Su objetivo es que los afectados "no olviden esta reivindicación a la hora de acudir a las urnas" y que los partidos políticos se comprometan públicamente a eliminar los coeficientes reductores.

"Votar por inercia es perpetuar el castigo sobre las pensiones", advierte Matinero.

La asociación insiste en que no busca convertirse en una organización vinculada a ninguna formación política, sino respaldar a quienes se comprometan con hechos a solucionar el problema.

En su escrito, titulado ¡Viva mi partido, manque pierda yo!, ASJUBI40 critica la fidelidad electoral a unas siglas cuando estas no responden a las demandas de los ciudadanos. Aunque evitan nombrar partidos concretos.

"El voto no puede ser un acto de ciega lealtad a unas siglas que luego miran hacia otro lado", recoge el documento.

Por eso, la asociación pide a los afectados que se informen antes de votar y que exijan compromisos concretos, más allá de las promesas electorales.

"Ya está bien de regalar nuestra confianza a cambio de promesas que se disuelven en cuanto se cierran las urnas. Es hora de despertar el pensamiento crítico, de informarse, de ilustrarse y de decidir con la cabeza bien alta", defienden en el comunicado.

Expone que ellos respaldarán a cualquier partido, independientemente de su ideología, que incluya entre sus compromisos la eliminación de estas penalizaciones.

Para Matinero, la reivindicación sigue siendo la misma que cuando comenzó esta lucha: que quienes han dedicado más de 40 años de su vida al trabajo no tengan que seguir pagando económicamente por haberse jubilado antes de la edad ordinaria.