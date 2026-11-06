El mercadillo ambulante ideal para visitar este 8 de noviembre: puestos de artesanía, libros, ropa, decoración y talleres

El mercadillo ambulante más famoso de Zaragoza puede ser, tal vez, El Rastro; sin embargo, hoy hablaremos de otro mercadillo.

Es más pequeño, pero justo por eso, más encantador.

Entre los diferentes puestos, la gran mayoría de emprendedores zaragozanos, podemos encontrar artesanía, libros, ropa, decoración...

Efectivamente, nos referimos al Mercadillo de las Armas que vuelve este otoño con una edición especial el domingo 8 de noviembre.

Las temperaturas han bajado, y el fin de semana se espera que las máximas no superen los 16 grados.

No obstante, salir bien abrigados y terminar el día de compras con un chocolate con churros es una solución perfecta para el frío.

El horario es de 10.30 a 15.00, y sacan los puestos en la Plaza de las Armas, que es ya todo un clásico.

Está al aire libre y no hay que comprar entrada ni nada parecido. Es más, participar en la mayoría de los talleres también es gratuito.

Cada domingo de mercadillo se prepara alguna actividad para mayores como el baile y para pequeños como los cuenta cuentos.

Este 8 de noviembre la programación consiste en cuatro actividades principalmente para los peques. A las 11.00 habrá un cuenta cuentos, pinta caras y talleres con espacio Boteal.

Los niños disfrutan muchísimo y si terminan la mañana con la cara de león, mariposa o Spiderman ya estarán contentos todo el día.

A las 11.30 coinciden dos planes. Por un lado el taller de crochet para principiantes con Lorena Pueyo. Una buena oportunidad para conocer el mundo del ganchillo que cada vez gana más adeptos, se necesita inscripción previa y la clase cuesta 12 euros.

Y por otro lado, a las 11.30 se realizará un pequeño teatro en inglés y un taller con Kids & Us.

Por último, a las 12.30 allí mismo, en la plaza habrá otro cuenta cuentos, en esta ocasión de la mano de Olga Garin.

Puestos de artesanía, bisutería, ropa y alimentación saldrán a la calle este domingo para disfrute de los zaragozanos.