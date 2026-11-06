Juan, abogado laboralista: "Puedes viajar estando de baja médica siempre que no vaya en contra de tu recuperación"

Todos conocemos a alguien que ha aprovechado una baja médica para disfrutarla como si fuera, prácticamente, unas vacaciones pagadas. Viajes, salidas con amigos e, incluso, hacer deporte.

Las bajas son uno de los problemas estructurales que atraviesa el sistema laboral español. Así lo confirman los datos de EpData, situando a las bajas y al absentismo por incapacidad temporal (IT) en sus máximos históricos de los últimos registros.

No obstante, en muchas ocasiones una escapada de puente o ciertas salidas estando de baja sí que están permitidas.

Así lo explica el abogado laboralista Juan Manuel Lorente en sus redes sociales (@juanmalorentelaboralista).

"Puedes viajar estando de baja médica, sobre todo si va a ser algo de un fin de semana o un puente", explica el abogado, matizando que "debes tener ciertas cosas en cuenta" a la hora de plantear estas escapadas estando de baja.

Primero de todo, según explica Lorente, es totalmente lícito viajar durante un periodo de baja médica, siempre y cuando este desplazamiento no perjudique de ninguna manera tu proceso de recuperación.

"Si viajas para hacer senderismo y tienes rota la rodilla, pues lógicamente podrás viajar, pero no podrás hacer senderismo porque va en contra de tu recuperación", ejemplifica el abogado.

Asimismo, aconseja asistir a todas las citas y revisiones programadas con el médico, ya que faltar a ellas podría desencadenar un alta automática y dar lugar a posibles conflictos laborales.

"Si el viaje dura más de un puente y faltas a una revisión, el médico de cabecera te va a dar de alta automáticamente y puedes tener problema en tu trabajo", explica.

Tipos de sanciones

Según sostiene el despacho de abogados Velazquez & Villa, viajar estando de baja sin tener en cuenta el proceso de recuperación ni las indicaciones de los médicos puede dar pie a una serie de catastróficos desenlaces.

Concretamente, puede desencadenar:

Suspensión de la prestación económica: Si la Seguridad Social o la mutua consideran que se ha obrado en contra de las obligaciones inherentes a una baja médica o se han realizado conductas incompatibles con la recuperación, pueden suspender o extinguir la prestación por incapacidad temporal.

Si la Seguridad Social o la mutua consideran que se ha obrado en contra de las obligaciones inherentes a una baja médica o se han realizado conductas incompatibles con la recuperación, pueden suspender o extinguir la prestación por incapacidad temporal. Alta forzosa del trabajador cuando se detecte un fraude de este tipo.

del trabajador cuando se detecte un fraude de este tipo. Multas : como avisa el refranero…”al final la sangre llega al río”. En este sentido, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social lo considera una infracción grave, imponiendo multas que conllevan la pérdida de entre uno y tres meses de subsidio, alcanzando la extinción total en casos de reincidencia.

: como avisa el refranero…”al final la sangre llega al río”. En este sentido, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social lo considera una infracción grave, imponiendo multas que conllevan la pérdida de entre uno y tres meses de subsidio, alcanzando la extinción total en casos de reincidencia. Finalmente, la empresa puede argumentar una vulneración de la buena fe contractual y despedir procedentemente al empleado de baja.

En definitiva, las bajas médicas son para tomarlas en serio, de lo contrario puedes ser multado e incluso quedarte sin trabajo.