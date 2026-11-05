La gran fiesta de las castañas asadas el 8 de noviembre en este barrio de Zaragoza: habrá cabezudos y charanga

El otoño tiene una de sus citas más tradicionales en el barrio Oliver de Zaragoza.

Este domingo, 8 de noviembre, los vecinos volverán a reunirse en el Parque Oliver para celebrar la Fiesta de Otoño-Castañada, una jornada que combina gastronomía, música, animación infantil y actividades para todos los públicos.

Se repartirán castañas asadas gratis, saldrán los cabezudos a perseguir a los pequeños y una charanga pondrá la música en un domingo diferente.

La celebración, organizada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver junto a la Asociación Coordinadora del Parque Oliver y otras entidades del barrio, alcanza una nueva edición bajo el lema "Por nuestros derechos".

La iniciativa quiere reivindicar la importancia de la comunidad vecinal y del trabajo colectivo para mantener vivo un barrio participativo.

La programación comenzará a las 10.00 con uno de los momentos más esperados por los más pequeños: la salida de los Cabezudos de Oliver, acompañados por una charanga.

Ambos partirán desde el Centro Cívico y recorrerán las calles del barrio hasta llegar al parque.

Programa de la Fiesta de Otoño en el barrio Oliver. Fabz

A partir de las 11.00 llegará el momento de las castañas.

Las Castañeras de Oliver serán las encargadas de repartirlas entre los asistentes hasta las 13.30 o hasta que se agoten las existencias. Una propuesta para disfrutar de uno de los sabores más característicos de esta época del año.

La mañana continuará con actividades infantiles.

A las 12.30 horas, la compañía de animación teatral e infantil PAI ofrecerá el espectáculo "El Puntazo" en el Kiosco de la Música, una actuación dirigida a todos los públicos.

Pero la Fiesta de Otoño no se quedará únicamente en las castañas y la animación.

Durante toda la jornada habrá exposiciones de colectivos del barrio, té popular, juegos y talleres de manualidades.

También se instalarán mesas informativas sobre ahorro energético, finanzas éticas y vivienda colaborativa.

Además, los asistentes podrán participar en entrevistas dentro de la iniciativa "Memoria sonora de los derechos humanos", que busca recoger testimonios relacionados con esta temática.

La entrada a todas las actividades será libre y gratuita.

La fiesta cuenta con el apoyo del Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO) y la colaboración de diferentes asociaciones y proyectos vecinales.

Solidaridad

La actividad vecinal en Oliver no terminará con la celebración de las castañas.

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver 'Aragón' participa también en la organización de la 28ª edición del Rastro de Juguetes y Libros, una iniciativa solidaria que recupera objetos usados para darles una segunda vida.

Quienes quieran colaborar todavía pueden entregar juguetes y libros. El plazo en las oficinas de Correos termina este sábado, 7 de noviembre, aunque también se podrán llevar directamente al Centro Cívico de Oliver hasta el día 13.

A partir de esa fecha y hasta el 11 de diciembre, los voluntarios trabajarán en la selección, limpieza y reparación de todo el material recibido para prepararlo de cara al rastrillo solidario.

Este se celebrará los días 11, 12 y 13 de diciembre, en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola.

Será una oportunidad única para fomentar el consumo responsable, el reciclaje y también la solidaridad, ya que los fondos recaudados apoyarán proyectos de agua, saneamiento y ayuda alimentaria para las personas refugiadas sudanesas en Chad.