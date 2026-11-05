Imagen realizada con inteligencia artificial de Monroyo y unos embutidos. IA

La feria gastronómica ideal para visitar el 7 y 8 de noviembre en este bonito pueblo: quesos, embutidos y música en directo

Monroyo, un pequeño pueblo de Teruel, se prepara para celebrar los días 7 y 8 de noviembre la XXXV Feria de Alimentación y Artesanía.

Una cita que volverá a reunir en esta localidad del Matarraña a productores, artesanos y visitantes en torno a los productos gastronómicos y los trabajos artesanales.

Quesos, embutidos, jamones y dulces; todos productos elaborados del territorio más la artesanía local salen a la calle este fin de semana.

El encuentro alcanza este año su trigésima quinta edición con una programación que combina puestos de alimentación y artesanía, música, exposiciones y actividades para todos los públicos.

La Feria de Monroyo es uno de los eventos comerciales más antiguos de Aragón.

Tiene su origen en un privilegio concedido en 1382 por el rey Pedro IV.

A lo largo del tiempo, ha evolucionado desde su carácter ganadero y de intercambio hasta convertirse en una feria centrada en la alimentación y la artesanía.

Programa

La feria se desarrollará durante todo el fin de semana y supone un plan perfecto para quienes busquen disfrutar de un plan diferente en otoño.

Entre las actividades previstas destacan las exhibiciones de aves rapaces, los talleres artesanales, las rondas musicales por las calles del municipio y los tradicionales cortes de jamón.

La inauguración tendrá lugar el sábado 7 de noviembre a las 12.00 horas y estará presidida por Joaquín Juste Sanz, presidente de la Diputación Provincial de Teruel.

La apertura dará paso a la actuación del Grupo de Tambores del Centro Aragonés de Elche. A continuación, Fernando Guarc realizará un corte de jamón.

La música también tendrá protagonismo durante la tarde. A las 18.00 horas, el Centro Aragonés de Elche recorrerá las calles de Monroyo con una ronda musical.

Ya por la noche, la programación continuará con un concierto del grupo Mercenarios, que ofrecerá versiones de pop-rock a partir de las 21.00 horas en la plaza de Josa.

La jornada terminará con una discomóvil y fiesta en el Salón Cultural a partir de la medianoche.

El domingo 8 de noviembre, los puestos de la feria abrirán de nuevo sus puertas entre las 9.30.

La mañana concentrará varias de las actividades más destacadas del programa.

A las 11.30 horas habrá una nueva demostración de corte de jamón a cargo de Fernando Guarc.

A esa misma hora está prevista una exposición y exhibición de aves rapaces en el museo, una actividad que permitirá acercarse a estas aves y conocerlas mejor.

Media hora después, a las 12.00 horas, será el turno de la artesanía con un taller de imanes de madera ilustrados impartido por Ester Besolí, artesana e ilustradora.

Una propuesta para descubrir el trabajo manual y acercarse a la creación de pequeños objetos decorativos.

Además de estas actividades, durante las dos jornadas se podrán visitar las exposiciones 'Senderos con Historia' y 'Matarraña Team', que completan la oferta cultural de esta XXXV edición.

Cómo llegar

Monroyo se encuentra a unos 140 kilómetros de Zaragoza, un trayecto que se puede realizar en aproximadamente dos horas en coche.

Para quienes quieran aprovechar el viaje y pasar el fin de semana en el Matarraña, el municipio cuenta con varias opciones de alojamiento.

Entre ellas está la Posada Guadalupe, un hotel familiar con restaurante en el propio pueblo; La Placeta, un apartamento rural situado en el casco urbano, y el hotel Consolación, ubicado en un entorno natural a las afueras de la localidad